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Нефть чувствует себя комфортно на фоне ожиданий по сокращению добычи

Москва, 20.02.2020
  • Нефть чувствует себя комфортно на фоне ожиданий по сокращению добычи

Из открытых источников

По мнению аналитиков, нефтяной рынок к концу закрытия торгов 19 февраля почувствовал себя комфортно на новостях о превышении числа выздоровевших от коронавируса над количеством заболевших.

На момент завершения торгов цена на нефть сорта Brent прибавила в стоимости сразу 2,5%, достигнув показателя $58,97 за баррель, передает агентство Regnum, ссылаясь на заявления руководителя  «Информационно-аналитического центра «Альпари» Натальи Мильчаковой. Нефть WTI также прибавила 2,5%, составив $53,72 за баррель, добавила специалист.

Утром 20 февраля котировки "черного золота" остановились в росте, на момент 8.16 по московскому времени цена на нефть сорта Brent потеряла  0,46%, а баррель WTI  -  0,17%.

Накануне в ОПЕК были согласованы даты проведения саммита организации и встречи ОПЕК+. Мероприятия пройдут 5 и 6 марта соответственно. От встреч участники нефтяного рынка ожидают продления действующего соглашения по сокращению добычи нефти минимум на полгода до 2020 года.

Также трейдеры реагируют на положительные новости из КНР о приостановке числа зараженных новым коронавирусом. Очень обнадеживает тот факт, что появились препараты, способные с успехом бороться с эпидемией 2020 года. В ночь на 20 февраля вышли данные института нефти США, согласно которым в стране зафиксирован прирост коммерческих запасов нефти в США на 4,2 млн б/с за прошедшую неделю, что тут же негативно сказалось на ценах на нефть утром в четверг 20 февраля 2020 года.

Последние новости о ценах на нефть онлайн и графики изменения стоимости нефти

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