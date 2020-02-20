Тяжелая доля нерезидентов

На протяжении нескольких лет после трудного 2016 года интерес иностранных инвесторов к российским еврооблигациям почти неизменно возрастал, закономерно взяв очередную вершину в IV квартале. Изучив даже сокращенный вариант таблицы, опубликованной 19 февраля на сайте ЦБ РФ (Табл. 1), легко оживить в памяти динамику доли и абсолютного уровня инвестиций нерезидентов. Эти показатели начали падать еще до памятного 2014 года, сигнализируя о скрытых проблемах в экономике. Затем они объяснимо летели вниз, под конец подстегнутые кризисом 2016 года. Но после пошли на разворот. В минувшем году они вышли на слегка поднимавшееся плато.

Но, согласно данным Банка России, по итогам IV квартала 2019 года доля нерезидентов в общей сумме задолженности Российской Федерации по суверенным еврооблигациям зафиксирована на уровне 55% — с уровня 56,2% кварталом ранее, следует из информации на сайте ЦБ РФ. При этом в целом в 2019 году доля нерезидентов в российских еврооблигациях увеличилась на 9,4 п.п.

Таблица 1

Общий объем еврооблигаций РФ, принадлежащих нерезидентам, по номинальной стоимости на 1 января 2020 года составил 22,344 млрд долларов. Расчет Банк России сделал на основе данных Минфина о задолженности по облигационным займам РФ в иностранной валюте и рублях, размещенным на международном рынке капитала.

В конце прошлого года инвесторы внимательно следили за прогрессом по торговой сделке между США и КНР и отыгрывали высокую вероятность ее подписания, напоминает директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев. Вследствие чего спрос на «защитные» активы был незначительным, тогда как куда больше внимания уделялось рискованным активам, номинированным в рублях. Безусловно, свою роль сыграли и санкции, запрещающие американским банком приобретать суверенные российские облигации на первичном рынке. Но какой-то серьезной угрозы ограничения не несут, так как Россия прекрасно удовлетворяет свои запросы с помощью рублевых инструментов, так что в 2020 году подобных аукционов может и не произойти. В прошлом году страна привлекла с помощью евробондов 6,2 млрд долларов.

В целом за 2019 год вложения иностранцев в ОФЗ выросли на 1,08 трлн рублей и в четвертом квартале активность покупателей была самой высокой — запланированный Минфином объем 420 млрд рублей был реализован досрочно к середине декабря, отмечает аналитик. Тем не менее, доля нерезидентов снизилась и по рублевым активам. Их оттока не наблюдалось: курс рубля в последнем квартале вырос более чем на 5%, а значит, валюта продолжала поступать на рынок. По всей видимости, предполагает Арсений Дадашев, доля иностранцев была размыта ростом объема самого рынка, который увеличился до 8,928 трлн рублей к концу года. Данная тенденция началась еще летом, когда Минфин разместил 25 летние бумаги на 212,6 млрд рублей. Тогда весь выпуск целиком выкупил ВЭБ.

В 2020 году иностранцы продолжили ставить на укрепление рубля и приобретать ОФЗ: длинные позиции на валютных свопах в январе в некоторые дни превышали уровень в 10 млрд долларов, а спрос на госдолг составил рекордные 244,5 млрд. Вполне возможно, полагает Арсений Дадашев, что интерес к евробондам будет сохраняться на вторичном рынке, так как из-за политики низких процентных ставок иностранцы готовы приобретать любые бумаги, способные защитить капитал, однако куда большим спросом будут пользоваться именно рублевые бумаги, ввиду их большей доходности.

Кроме того, добавляет эксперт, политика ЦБ РФ по смягчению ДКП создает элемент срочности: инвесторы будут стремиться увеличить количество ОФЗ до очередного сокращения ключевой ставки. Данная тенденция будет оказывать поддержку рублю, который продолжит торговаться в диапазоне 63-64 за доллар, несмотря на панические настроения из-за коронавируса.

Но вообще, отмечает аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов, Россия вполне удовлетворяет свои потребности в заемных средствах, размещая облигации в рублях, а еврооблигации — это своеобразные имиджевый бонус, возможность показать миру, что наши долговые обязательства востребованы, что Россия — надежный заемщик. И даже если спрос будет не таким большим, как ожидалось, всегда можно порекомендовать зарубежным дочкам российских компаний купить какой-то объем, и он тоже будет учитываться как «принадлежащий нерезидентам». А потом «нерезидент» может передать еврооблигации своей материнской компании в Россию, и доля нерезидентов упадет, хотя на деле практически ничего не изменилось в отношении иностранцев к российским долговым активам.

Можно предположить, говорит Алексей Антонов, что в четвертом квартале иностранцы стали чуть меньше верить в перспективы российской экономики, и поводов для этого можно найти сколько угодно: риск новых санкций, снижение цены нефти, отказ от реформ. Но снижение на 1,2 процентных пункта может означать и просто рыночную флуктуацию, переформирование портфелей в пользу других развивающихся стран. В связи с паникой по коронавирусу, считает аналитик, по итогам первого квартала, скорее всего, увидим еще более активное переформирование портфелей, и российские евробонды должны будут пользоваться более высоким спросом, так как вирус почти не затрагивает нас.