Прогноз погоды: синоптики удивили прогнозом на март-2020

Погода в первом месяце календарной весны-2020 продолжит тренд завершающейся зимы. По прогнозу синоптиков, климатическая обстановка в марте будет нестабильной. Некоторые регионы страны накроют морозы, другие – ранняя оттепель. Кроме того, ожидаются снегопады и температурные качели.

Погода в марте-2020 в Москве. Точный прогноз Гидрометцентра

Синоптики удивили прогнозом на март и жителей Москвы. По прогнозу метеорологов, морозная весна поможет наверстать упущенное в аномально тёплые зимние месяцы. Так, в самом начале марта морозы в регионе могут неожиданно усилиться до минус 9-10 ночью и до минус 4-6 днём.

По прогнозу метеорологов, поступление холодных воздушных масс в столицу будет сопровождаться сильными метелями, которые серьёзно усложнят дорожную ситуацию. Такая погода продержится в Москве примерно до 11-12 марта. В середине месяца станет существенно теплее, пойдут дожди, но примерно в 20-х числа москвичей и гостей столицы снова ждут заморозки до минус 7-8.

В свою очередь главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова прогнозирует, что метеорологическая и климатическая зима в регионе может задержаться почти до конца марта. Как отметила представитель Гидрометцентра, погода сейчас достаточно переменчивая. И даже несмотря на то, что пока в Москве наблюдается весенняя климатическая обстановка, устойчивый переход среднесуточной температуры через ноль возможен не ранее 25 марта. Тогда же произойдёт совпадение климатической весны с календарной.

Напомним, в четверг 20 февраля в Москве был установлен очередной абсолютный рекорд тепла. По данным метеорологов, столбики термометров сегодня поднимались до плюс 7,7, что на 1,7 больше, чем было 20 февраля 1976 года. Таким образом, это уже третий новый температурный максимум, который пал в столице на этой неделе.

Погода на март-2020 в Приморье

Так, синоптики удивили прогнозом на март жителей Приморья. Прежде всего, неожиданно мало здесь выпадет осадков. При этом средняя месячная температура воздуха в регионе составит минус 2-7. На южном побережье будет теплее – около нуля градусов. Эти показатели, как поясняют метеорологи, выше средних многолетних значений на 1-2 градуса. При этом, по прогнозу синоптиков, климатическая весна в Приморье в этом году наступит в конце марта – начале апреля, а на севере региона даже позже – в течение первых двух недель апреля.

Прогноз погоды на март-2020 в Приволжье

Неожиданно холодная погода ждёт в марте регионы Приволжья. По прогнозу синоптиков, в первой половине месяца здесь ожидается стабильно минусовой температурный фон. Так, в первой декаде первого месяца календарной весны в Пермском крае, Пензенской и Оренбургской областях, а также в Республике Башкирия в дневные часы столбики термометров будут опускаться до минус 4-6, после полуночи воздух местами остынет до минус 8-10. Осадков при этом будет крайне мало, зато может усилиться ветер, порывы которого могут достигать 15 метров в секунду.

Немногим теплее, зато снежно ожидается в начале марта в Мордовии, Марий Эл, Чувашии, Нижегородской, Саратовской, Кировской и Самарской областях. По прогнозу синоптиков, днём здесь ниже минус 2 не будет. Ночью же столбики термометров опустятся до минус 3-4. Во второй половине марта везде в Приволжье уже будет ощущаться весенняя погода с дневным температурным фоном плюс 2-4.

Прогноз погоды на март-2020 в Сибири

Приготовила мартовская погода сюрпризы и жителям Сибири. Несмотря на ожидаемое потепление, синоптики предупредили, что почти всю Западную Сибирь завалит снегом. Кроме того, возможно усиление ветра, метели, заносы на дорогах и гололёд.

При этом среднемесячный температурный фон в марте здесь будет выше обычного, но совсем ненамного – всего на 1-2 градуса. При этом, по прогнозу метеорологов, в некоторые дни волны тепла и холода с Запада и Северо-Запада принесут температуры от минус 12 до минус 25, а днём до минус 9-11 градусов.

Потепление почти на всю территорию Сибири, по прогнозу синоптиков, придёт в середине месяца, когда местами воздух будет прогреваться в светлое время суток до плюс 3 градусов. Сильные снегопады прекратятся, но свою норму по осадкам (от 8 до 20 мм в сутки) первый месяц календарной весны всё-таки выполнит. Как предупреждают в Гидрометцентре, самые обильные снегопады пройдут в Юго-Западных районах Новосибирской области.