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Путин рассказал, как готовилась отставка Медведева

Москва, 20.02.2020

Российский президент Владимир Путин рассказал, что заранее обсудил отставку правительства с экс-премьером Дмитрием Медведевым, передает ТАСС. Путин добавил, что у него с бывшим главой кабмина России сложились «открытые и дружеские отношения».

«У нас отношения очень открытые, товарищеские, дружеские много лет. У нас секретов друг от друга нет», - рассказал президент в своем интервью для агентства ТАСС. Беседа состоялась в рамках проекта «20 вопросов Владимиру Путину». Российский лидер подчеркнул, что Медведев был в курсе происходящего, поскольку «обсуждали все заранее».

При этом Путин не согласен со сравнением отставки правительства со своего рода спецоперацией, которую привел журналист. Комментируя высказывание представителя прессы о поспешности смены кабмина, Путин ответил вопросом: «А зачем с такими вопросами тянуть, что поменяется?»

Глава страны также уверен, что нельзя было тянуть с формированием правительства, поскольку это привело бы к отрицательным процессам в стране, чего «во власти не должно быть никогда». Путин уверен, что в таких вопросах необходимо взвесить каждый шаг в спокойной обстановке, а после этого принять решение.

 «Здесь рассусоливать нельзя. Россия не такая страна, которая может, как Бельгия, оставаться без правительства целый год»,  - добавил Путин.

Напомним, 15 января российский президент Владимир Путин объявил об отставке кабмина во главе с Дмитрием Медведевым.

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