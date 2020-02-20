Российские ученые разработали новую стратегию утилизации мусора

Российские ученые Томского политехнического университета разработали уникальную систему утилизации технического и промышленного мусора. Переработка данных отходов будет осуществляться путем сжигания отходов в составе композиционного топлива, что позволит удешевить процесс в полтора раза, по сравнению с традиционным сжигании угля, публикует результаты научных изысканий журнал Energies.

Уточняется, что композиционное топливо представляет собой уникальный энергоресурс тепловых электростанций, которые могут применяться для генерации электрической и тепловой энергии. Традиционно в состав топлива входят низкосортный уголь, горючие твердые коммунальные отходы, отработанные масла, сточные воды, биомасса, то есть композиционный материал представляет собой смесь разных компонентов.

Главными преимуществами данного вида топлива является низкая себестоимость материала, а также меньшие в несколько раз выбросы оксидов серы и азота с дымовыми газами в атмосферу, говорится в научной статье. Большие расходы приходятся на транспортировку топлива. Также применение данного энергоресурса поможет снизить потребление угля в топливно-энергетической сфере.

Как рассказал доцент Исследовательской школы физики высокоэнергетических процессов ТПУ Дмитрий Глушков, что данный метод утилизации популярен в странах с развитым сырьевым сектором.