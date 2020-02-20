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На Украине не могут разместить эвакуированных из Китая

Москва, 20.02.2020

Самолет с прибывшими из китайского Уханя украинцами не смог приземлиться в Харькове «из-за погодных условий» и прилетел в Киев. Самолет с прибывшими из Китая находится в киевском аэропорту на дозаправке и готовится к вылету в Харьков. Ранее планировалось разместить прибывших на карантин Новых Санжарах Полтавской области, но местные жители перекрыли дорогу и полиции при помощи БТР пришлось разгонять протестующих.

Президент Украины прокомментировал сложившуюся ситуацию и призвал украинцев сохранять спокойствие. «Сделали все возможное и невозможное, чтобы гарантировать: вирус в Украину не попадет. Нескольких граждан не пустили на борт в Ухане, поскольку у них была немного повышенная температура. Все, кто поднялся на борт, в удовлетворительном состоянии. Они здоровые, но должны пройти карантин и обсервацию в течение 14 дней. Эвакуированные будут жить в закрытом медицинском центре Национальной гвардии в Новых Санжарах. Он будет полностью изолирован и переведен на строгий режим бактериологической безопасности», - написал Зеленский в своем Telegram.

 

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