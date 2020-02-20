В Пенсионном фонде рассказали о переходе на электронные трудовые книжки

Для того, чтобы перевести трудовые книжки в электронный формат, необходимо подать заявление в письменном виде.

Для работающих граждан России в заявлении необходимо будет сообщать, какую именно трудовую книжку работник хочет вести после получения уведомления от работодателя - электронную или бумажную, сообщает РИА «Новости», ссылаясь на комментарий главы департамента персонифицированного учета пенсионных прав застрахованных лиц Пенсионного Фонда России Натальи Белянцевой.

Она подчеркнула, что в срок до 30 июня, каждый работодатель обязан предупредить своих сотрудников об изменении в законах и праве выбора формата трудовой книжки. В уведомлении от работодателя должны содержаться ссылки на новое законодательство, а также сообщение о праве выбора сотрудника по дальнейшему ведению трудовой книжки, подчеркнула чиновница.

При этом сотрудник должен быть предупрежден строго в письменном виде. Заявление от него по дальнейшему ведению трудовой книжки необходимо принять и зарегистрировать в один день, добавила Белянцева.

В случае, если сотрудник выбирает электронную трудовую книжку, то бумажную ему должны выдать на руки. Последняя запись в бумажном документе должна содержать запись о том, сотрудник изъявил желание вести записи о трудовой деятельности в электронном виде.