Венесуэла ввела чрезвычайный режим в нефтяной отрасли

В связи с введением США санкций против нефтяного госпредприятия Венесуэлы, президент страны Николас Мадуро ввел в нефтяной отрасли режим ЧС, а также подписал указ о большой реформе в нефтедобывающем секторе. Меры направлены на защиту от американских санкций, сообщают СМИ Венесуэлы.

В сообщении пресс-службы президента говорится, что в целях принятия безотлагательных мер «для обеспечения энергетической безопасности страны и защиты промышленности от империалистической агрессии» президент Мадуро объявляет «конституционным и президентским указом чрезвычайную ситуацию в нефтедобывающей промышленности».

Глава страны разъяснил, что подобными полномочиями его наделяет 2 статья Конституции, согласно которой президент наделен полномочиями по защите, реструктуризации и реорганизации национальной нефтедобывающей промышленности.

Новая комиссия будет наделена всеми необходимыми полномочиями для полного изменения нефтяной отрасли в зависимости от ситуации, подчеркнул Мандуро.