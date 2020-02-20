ВОЗ ожидает результаты испытания лекарств от коронавируса

Через три недели ВОЗ ожидает получить результаты двух тестирований препаратов от новой коронавирусной инфекции. Новостью поделился генеральный директор всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

«Мы ждем предварительные результаты двух приоритетных для ВОЗ клинических испытаний терапевтических средств... через 3 недели», - приводятся слова главы ВОЗ в соцсети твиттер организации.

Гебрейесус уточнил, что в ходе первого испытания препарата против коронавируса тестировалась комбинация двух лекарств от ВИЧ, лопинавира и ритонавира. Второе исследование тестирует препарат ремдисивир.

Напомним, китайские власти в конце декабря сообщили в ВОЗ о выспешке эпидемии неизвестного коронавируса в городе Ухань. Организация признала эпидемию чрезвычайной ситуацией международного значения, присвоив заболеванию официальное название – COVID-19.