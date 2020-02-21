Правительству придется все перекроить

Судя по тому, что происходило в четверг на заседании правительства, там очень всерьез озадачены ситуацией с реализацией национальных проектов (за прблемами с ними, скорее всего, скрываются и трудности по другим направлениям, не «приоритетным»). Спасать ситуацию с расходованием средств на нацпроекты поручено главе Минфина Антону Силуанову.

Также премьер принял к сведению отчеты Счетной палаты, которые прошлый кабинет если не игнорировал, то столь явно старался не замечать. За прошлый в отчетах приводятся цифры неизрасходованных средств – около 1,1 трлн рублей, что «недопустимо много» по словам Мишустина. Далее он сказал о том, что в этом году в бюджете предусмотрено около 4,6 трлн рублей на государственные контракты, уже заканчивается февраль, а использовано примерно 10% денег, а если смотреть по национальным проектам, — примерно 12,2%. «Наша задача – своевременно обеспечить выполнение поручений президента по итогам послания и реализацию национальных проектов. Но с такой тенденцией это будет сделать непросто», – отметил глава правительства.

Он также назвал ключевые помехи реализации нацпроектов, и в первую очередь это оказалась сложная и запутанная процедура госзакупок, (регулируемая пресловутым 44-м ФЗ и 223-м ФЗ — о процедуре закупок компаний с госучастием).

«В прошлом году правительство совместно с Государственной думой очень многое сделало для того, чтобы его упростить. Многие отмечают, что сейчас соблюдение процедуры закупки, несмотря на все попытки этот закон изменить, фактически важнее достигнутого результата. А должно быть наоборот. Здесь я хочу поручить Антону Силуанову разобраться и оперативно подготовить соответствующие поправки к закону, в другие нормативные акты, которые позволят организовать работу по нацпроектам и другим направлениям, связанным с 44-м Федеральным законом, четче и быстрее, чтобы эта процедура закупок была прозрачной и эффективной. Конечно, необходимо провести работу с федеральными органами исполнительной власти и понять, что им мешает», – заявил Михаил Мишустин.

Кроме того, вице-премьеру Марату Хуснуллину поручено возглавить комиссию по региональному развитию, куда войдут «все участники нацпроектов, включая губернаторов». Эта комиссия, как отметил премьер, должна будет «еженедельно снимать все проблемы», которые возникают в ходе исполнения нацпроектов. Также Хуснуллин должен подготовить предложения, как максимально ускорить и упростить процедуры подготовки к строительству, которые сейчас могут занимать и все два года, что тормозит те же нацпроекты.

Вообще говоря, эти действия выглядят довольно-таки обнадеживающими. Так, поправки к законам о госзакупках умоляют внести на всех уровнях его исполнения, а может быть уже и устали умолять. Вопрос, конечно, в том, что это будут за поправки. «Комиссия Хуснуллина», это попытка, напротив, поверх законодательных препон завести исполнителные механизмы в ручном режиме, что действительно можно сделать только с участием региональных властей. Но любопытно, вообще говоря, что не все решают деньги. Они давным-давно законодательно выделены, они явно есть физически, не похоже, чтобы их скрыто откладывали «на 21-й» или тем более «на 24-й» год, напротив, с точки зрения властей должно быть очевидно, что чтобы эти годы прошли «хорошо», тратить надо сейчас. Деньги есть, но дела движутся туго, упираясь в созданные за все эти годы, в основном самим же правительством, административные конструкции.

Основное препятствие на пути нацпроектов – эта сама структура исполнительной власти, полагает аналитик ИК «Фридом Финанс» Валерий Емельянов. Иерархия принятия решений в России не адаптирована под то, чтобы чиновник любого уровня брал на себя инициативу и решал, где строить и что строить. Процедура согласования подобных решений занимает как минимум месяц по каждому пункту. И зачастую делать это приходится не только с вышестоящими структурами, но и соседними ведомствами, у которых в том же нацпроекте есть какая-то своя функция. То, что нацпроекты исполняются на 12%, было вполне ожидаемо. Даже прямые указы президента, если они затрагивают комплексную проблему, реализуются меньше чем на 50%. И причина все та же: за неисполнение нацпроектов у чиновников ответственности фактически нет, а вот за растрату бюджетных средств и нарушение регламентов тендера можно стать фигурантом уголовного дела.

Новый состав правительства пытается изменить эту ситуацию по принципу «лучше сделать меньше, да лучше», говорит Валерий Емельянов. Сроки исполнения сокращаются на 30%, бюджеты становятся более целевыми, задачи более конкретными. Но, вероятно, это может сработать только в тех сферах, где замешано минимальное количество надзорных и исполнительных структур. Например, в высшем образовании. Университеты могут гибко подходить к тому, как им расходовать бюджетные ассигнования, поэтому там нацпроект может «выстрелить» и быть исполнен на 70-80%. Но вот что касается многокомпонентных проектов вроде строительства дорог, улучшения качества коммунально-жилищной сферы, реформы здравоохранения – здесь, скорее всего, исполнение увязнет, и в лучшем случае мы увидим освоение бюджетов на 5-10%, считает аналитик.

Так что в целом ситуация вокруг нацпроектов складывается неутешительная, соглашается директор экспертной группы Veta Дмитрий Жарский. Он считает даже, что правительство во главе с Мишустиным выглядит растерянно и это очень хорошо заметно по действиям, которые там пытаются сейчас предпринять, чтобы спасти ситуацию. Очевидно, считает он, что прежний кабмин лишился своих должностей преимущественно из-за того что при текущем темпе реализации – даже половина из объявленных нацпроектов не могла бы быть выполнена.

Поэтому, уверен аналитик, в какой-то степени для нового правительства это своего рода «троянский конь», который снаружи выглядит очень привлекательно, а внутри таит в себе множество неприятных сюрпризов. К сожалению, в нашей стране очень много факторов, которые при любом составе правительства, будут серьезно тормозить нацпроекты. Из ключевых можно отметить – слабую заинтересованность региональных властей в конечном результате, так же, серьезно влияет на процесс упомянутая система госзакупок, из-за сложной структуры законодательства и видимой борьбы с коррупцией – заключение контрактов и поиск исполнителей проще затянуть, чем исполнять все в срок.

Сыграло также на роль и неготовность регионов и ответственных лиц к быстрой реакции на правительственный заказ, продолжает Дмитрий Жарский. Сейчас действия правительства направлены на максимальное ускорение процессов нацпроектов – вводится персональная ответственность глав министерств, а также регулярная отчетность, контроль за расходованием средств в срок.

Но и ситуация с собственно средствами, по его мнению, не такая уж радужная. Список нацпроектов достаточно обширный, их общая стоимость не может быть компенсирована полностью из бюджета и фонда нацблагосостояния, а это говорит о том, что правительству необходимо будет расставлять приоритеты и проводить работу по поиску инвесторов, что в условиях санкций и низкого роста экономики будет крайне тяжело, считает Дмитрий Жарский По его мнению, к 2024 году часть нацпроектов может быть исполнена «на бумаге», а часть трансформирована и продлена еще на несколько лет, что в целом характерно для нашей страны.