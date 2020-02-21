Эксперты рассказали, когда выгоднее всего покупать новый iPhone

Эксперты портала «Яндекс.Маркет» выяснили, когда выгоднее всего покупать новый iPhone. Проанализировав данные о переходах пользователей сервиса в интернет-магазины с 1 января 2019 года по 11 февраля 2020 года, они установили, что покупать новый «яблочный» смартфон выгодно в феврале или марте.

Согласно исследованию экспертов, к этому моменту цена на iPhone существенно ниже осенней, стартовой. А так как до презентации новой модели остаётся ещё 6 месяцев, то предыдущие модели уже продаются с хорошими скидками, передаёт РИА Новости.

Кроме того, эксперты сервиса подчеркнули, что цены на новые модели iPhone также снижаются почти сразу после официального старта продаж – в начале осени. Затем их стоимость выравнивается, с весны снова начинает меняться.