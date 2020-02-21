Эрдоган и Путин обсудили ситуацию в сирийском Идлибе

Президент РФ Владимир Путин и его коллега из Турции Режеп Эрдоган провели телефонные переговоры. Согласно информации, которую распространила пресс-служба турецкого лидера, в ходе состоявшейся беседы Эрдоган заявил он необходимости сдерживания режима Башара Асада и предотвращения гуманитарной катастрофы в Идлибе

Кроме того, стороны выразили приверженность достигнутым ранее договоренностям по Сирии и обсудили ситуацию в Ливии.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Песков – руководитель президентской пресс-службы – оценил мнение некоторых экспертов, которые опасаются прямого столкновений России и Турции в сирийском Идлибе. По словам представителя Кремля, ему очень не хотелось бы говорить о худших сценариях, но террористические группировки должны быть нейтрализованы.

«Сейчас ситуация в сирийском Идлибе действительно сложная, – подчеркнул Песков. – Она вызывает у нас очень серьёзную озабоченность».

При этом представитель Кремля отметил, что эта ситуация регулярно является темой для обсуждения Москвы и Анкары.

«Поэтому сейчас не хочется говорить о худших сценариях», – резюмировал Песков.