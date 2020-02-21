Вход/Регистрация Подписка

Исход выборов в Иране предрешен

Москва, 21.02.2020
#Мир
#Выборы за рубежом
  • Исход выборов в Иране предрешен

EPA

11 февраля Исламской Республике Иран (ИРИ) исполнился 41 год, а через 10 дней, 21 февраля иранцы пришли на избирательные участки выбирать парламент 11-го созыва.

Голосование началось 8 часов утра по местному времени. Избирательные участки закроются в 10 часов вечера, но власти могут продлить голосование.

Иранцы выбирают 290 депутатов Исламского консультативного совета (меджлиса), однопалатного парламента ИРИ, а также замену семерым умершим за последние четыре года членам Совета экспертов, который выбирает высшего руководителя Ирана.

Избирательная кампания оказалась короткой и продлилась всего одну неделю. В этот раз, однако, ее продолжительность особого значения не имела, потому что исход выборов, по мнению подавляющего большинства политологов, предрешен. Победу на выборах в меджлис одержат консерваторы. Наверняка их кандидат победит и на президентских выборах, которые должны пройти в следующем году.

Нынешний президент Хасан Рухани в президентских выборах участвовать не будет, потому что он возглавляет правительство уже два срока, положенные по конституции. Впрочем, даже если бы он мог баллотироваться на третий срок, его шансы были бы невелики. Популярность Рухани, который возглавляет умеренных (по иранским меркам) политиков в ИРИ, несмотря на убедительную победу в 2017 году, сейчас низкая. Во-первых, он не выполнил главных обещаний по улучшению жизни простых иранцев, а во-вторых, Дональд Трамп, выйдя в прошлом году в одностороннем порядке из ядерной сделки по Ирану, лишил его главного козыря во внешней политике – соглашения по ядерной программе Ирана, подразумевавшего снятие санкций. Сразу после выхода США из сделки Трамп не только вернул старые санкции, но и ввел немало новых, которые по жесткости значительно превосходят старые.

Шансов у умеренных, которых в Иране называют реформистами, практически нет несмотря и на то, что в стане консерваторов или, как их еще называют – принципалистов, особого единства не наблюдается. Позиции консерваторов, в Иране традиционно сильные, усилились благодаря Дональду Трампу и его политике конфронтации с ИРИ. Сказал свое веское слово и Совет стражей конституции, который проверяет не только законопроекты и законы на соответствие конституции, но и всех чиновников, включая президента с министрами, депутатов меджлиса и членов Совета экспертов. В числе многого прочего «стражи» следят и за выборами. Они и раньше нещадно вычеркивали из списков неугодных кандидатов, но в этом году поставили рекорд. В общей сложности Совет стражей снял с выборов больше половины (!) из 14444 кандидатов. К избирательной кампании было допущено 7148 человек. Не прошли же проверку на благонадежность 7296(!). Как нетрудно догадаться, большинство из неблагонадежных, примерно, три четверти – реформисты, которые сейчас жалуются, что из-за запретов они не могут выставить кандидатов на 230 из 290 мест в парламенте.

К тому же, часть реформистов отказалась участвовать в выборах в знак протеста против жестокого подавления властями протестов в ноябре прошлого года, в результате чего было убиты около полутора тысяч человек.

Немаловажным факторов в пользу опять же консерваторов наверняка станет ожидаемая низкая явка. Особенно низкой она обещает быть в крупных городах, жители которых особенно сильно разочарованы в реформистах. Так, согласно опросам, явка в Тегеране может составить всего лишь 21%.

В общем, если борьба на сегодняшних выборах и будет, то это будет борьба между консерваторами и ультраконсерваторами, которые называют себя «революционерами».

Консерваторы с учетом очень вероятной победы и на президентских выборах 2021 года возьмут всю власть в Иране в свои руки. Однако эта победа для них и их главного сторонника – аятоллы Али Хаменеи может оказаться пирровой, потому что в случае очень вероятных неудач в экономике и социальной жизни всю ответственность придется нести уже не реформистам во главе с Рухани, а консерваторам с рахбаром во главе.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

Новости партнеров

    РСХБ удвоил поддержку птицеводов-экспортеров

    В прошлом году Россельхозбанк выдал экспортерам мяса птицы около 56 млрд рублей, это более чем вдвое превышает показатели 2018 года

    Люкс для регионов

    Международная гостиничная сеть Radisson Hotel Group считает Россию одним из приоритетных направлений для развития бизнеса. Компания планирует открывать новые отели, в первую очередь в регионах

    «В гонке онлайн-банков мы догнали лидеров»

    Председатель совета директоров СКБ-банка Александр Пумпянский — об оптимальной доле онлайн-операций, затратах на онлайн-банкинг и будущем цифрового банкинга

    Умная квартира для умного города

    Умные технологии стремительно входят в жизнь. Сегодня искусственный интеллект может управлять не только домом и квартирой, но и целыми городами повышенной комфортности с комплексом инновационных инженерных решений

    Акции ММК сохраняют потенциал роста

    По мнению аналитиков, акции Магнитогорского металлургического комбината остаются недооцененными относительно конкурентов
    Новости партнеров

    Tоп

    1. Плохое электрическое равновесие
      Недореформированная российская энергетика живет по запутанному клубку правил, где соседствуют рыночные и административные механизмы. Никто не озабочен выработкой оптимального сочетания различных источников генерации и способов доставки и потребления электричества и тепла для каждого региона. Промышленные потребители страдают от повышения тарифов и по мере возможности обзаводятся собственной генерацией
    2. Тотальный блэкаут разума
    3. Шесть лет потери достоинства
      Шесть лет после украинского переворота — шесть итогов Майдана
    Русская индустрия
    Рубль не по правилам
    #Бюджетная политика
    В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
    «Я родился в великой стране»
    #Металлообработка
    Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
    Революция в шести актах
    #«желтые жилеты»
    «Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
    #
    © 1995—2020 Группа «Эксперт»

    18+

    Политика конфиденциальности
    Условия использования материалов

    Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
    Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

    Реклама