Исход выборов в Иране предрешен

11 февраля Исламской Республике Иран (ИРИ) исполнился 41 год, а через 10 дней, 21 февраля иранцы пришли на избирательные участки выбирать парламент 11-го созыва.

Голосование началось 8 часов утра по местному времени. Избирательные участки закроются в 10 часов вечера, но власти могут продлить голосование.

Иранцы выбирают 290 депутатов Исламского консультативного совета (меджлиса), однопалатного парламента ИРИ, а также замену семерым умершим за последние четыре года членам Совета экспертов, который выбирает высшего руководителя Ирана.

Избирательная кампания оказалась короткой и продлилась всего одну неделю. В этот раз, однако, ее продолжительность особого значения не имела, потому что исход выборов, по мнению подавляющего большинства политологов, предрешен. Победу на выборах в меджлис одержат консерваторы. Наверняка их кандидат победит и на президентских выборах, которые должны пройти в следующем году.

Нынешний президент Хасан Рухани в президентских выборах участвовать не будет, потому что он возглавляет правительство уже два срока, положенные по конституции. Впрочем, даже если бы он мог баллотироваться на третий срок, его шансы были бы невелики. Популярность Рухани, который возглавляет умеренных (по иранским меркам) политиков в ИРИ, несмотря на убедительную победу в 2017 году, сейчас низкая. Во-первых, он не выполнил главных обещаний по улучшению жизни простых иранцев, а во-вторых, Дональд Трамп, выйдя в прошлом году в одностороннем порядке из ядерной сделки по Ирану, лишил его главного козыря во внешней политике – соглашения по ядерной программе Ирана, подразумевавшего снятие санкций. Сразу после выхода США из сделки Трамп не только вернул старые санкции, но и ввел немало новых, которые по жесткости значительно превосходят старые.

Шансов у умеренных, которых в Иране называют реформистами, практически нет несмотря и на то, что в стане консерваторов или, как их еще называют – принципалистов, особого единства не наблюдается. Позиции консерваторов, в Иране традиционно сильные, усилились благодаря Дональду Трампу и его политике конфронтации с ИРИ. Сказал свое веское слово и Совет стражей конституции, который проверяет не только законопроекты и законы на соответствие конституции, но и всех чиновников, включая президента с министрами, депутатов меджлиса и членов Совета экспертов. В числе многого прочего «стражи» следят и за выборами. Они и раньше нещадно вычеркивали из списков неугодных кандидатов, но в этом году поставили рекорд. В общей сложности Совет стражей снял с выборов больше половины (!) из 14444 кандидатов. К избирательной кампании было допущено 7148 человек. Не прошли же проверку на благонадежность 7296(!). Как нетрудно догадаться, большинство из неблагонадежных, примерно, три четверти – реформисты, которые сейчас жалуются, что из-за запретов они не могут выставить кандидатов на 230 из 290 мест в парламенте.

К тому же, часть реформистов отказалась участвовать в выборах в знак протеста против жестокого подавления властями протестов в ноябре прошлого года, в результате чего было убиты около полутора тысяч человек.

Немаловажным факторов в пользу опять же консерваторов наверняка станет ожидаемая низкая явка. Особенно низкой она обещает быть в крупных городах, жители которых особенно сильно разочарованы в реформистах. Так, согласно опросам, явка в Тегеране может составить всего лишь 21%.

В общем, если борьба на сегодняшних выборах и будет, то это будет борьба между консерваторами и ультраконсерваторами, которые называют себя «революционерами».

Консерваторы с учетом очень вероятной победы и на президентских выборах 2021 года возьмут всю власть в Иране в свои руки. Однако эта победа для них и их главного сторонника – аятоллы Али Хаменеи может оказаться пирровой, потому что в случае очень вероятных неудач в экономике и социальной жизни всю ответственность придется нести уже не реформистам во главе с Рухани, а консерваторам с рахбаром во главе.