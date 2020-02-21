Компания Ниссан останавливает производство автомобилей из-за коронавируса

С 23 февраля концерн Ниссан вынужден остановить выпуск машин на 50% своих предприятий, сообщает Bloomberg. Решение вызвано нехваткой автомобильных компонентов, которые поставляются из Китая. Уточняется, что 800 видов деталей концерн закупает в провинции Хубей – эпицентре коронавирусной эпидемии.

По сообщению на сайте концерна с предприятий этого китайского района поставляются тормозные шланги, контроллеры управления климат-контроля. Портал NJCAR.RU сообщает, что если предприятия не начнут работу на полную мощность после 21 февраля, то запасы деталей на заводах Ниссан подойдут к концу. Сборка некоторых моделей автомобилей из-за нехватки комплектующих будет прекращена в Японии уже 23 февраля.

Если предприятия в Китае не заработают в ближайшую неделю, то подобные меры могут предпринять заводы в США, Индии, Великобритании, России и Испании. Эксперты уверены, что эпидемия коронавируса может привести к сокращению производства автомобилей марки Ниссан минимум на 1,7 млн экземпляров.