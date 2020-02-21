Коронавирус: тревожная новость пришла из Китая

В пятницу из Китая пришла тревожная новость о более чем 200 новых случаев заражения коронавирусом Covid-19 в двух тюрьмах в восточных провинциях Шандунь и Чжэцзян. Скептики, предупреждавшие в начале недели, когда Пекин сообщил о снижении числа инфицированных, не торопиться с выводами о том, что эпидемия пошла на убыль, оказались правы.

20 февраля в материковом Китае, сообщает Национальная комиссия здравоохранения КНР, зафиксированы 889 новых случаев заражения Covid-19. Это на 394 случая больше, чем днем ранее. По-прежнему, львиная доля заражений – 631 приходится на провинцию Хубэй.

Черный список жертв коронавируса вырос на 118 и достиг 2236 человек. По-прежнему, главные потери несет Ухань, главный город провинции Хубэй, все еще фактически отрезанный от внешнего мира жесткими карантинными мерами властей. Что касается остальной планеты, то в других странах в целом 11 летальных исходов.

Сообщения о новых случаях заражения Covid-19 приходят из разных стран и континентов. Список стран, охваченных эпидемией растет почти каждый день. Так, о двух новых случаях заражения заявили в священном городе иранских шиитов Куме, двое жителей которого на этой неделе скончались. Власти запретили все религиозные собрания в городе.

Страхи распространения эпидемии на Украине привели к беспорядкам и столкновениям с полицией. Жители Новых Санжар, Полтавская область, не хотят принимать в карантинном центре в своем городе эвакуированных из Хубэя соотечественников. Они жгут покрышки и забрасывают стражей порядка камнями и бутылками.

Республика Корея стала наиболее пострадавшим от Covid-19 государством, кроме, конечно, Китая. Четвертый по численности населения город на юге Корейского полуострова – Дэгу (2,5 млн человек) сейчас похож на вымерший город. Дэгу - наглядный пример того, как коронавирус распространяется по планете и как он все больше угрожает перерасти в пандемию.

Коронавирус сейчас тема номер один. Не удивительно, что эпидемия, по словам главы Bank Japan Харухико Куроды, станет главной темой обсуждения на встрече министров финансов стран G-20, которая состоится 22-23 февраля в Эр-Рияде.

Японии и Сингапуру сейчас реально угрожает рецессия из-за коронавируса и тяжелого состояния китайской экономики. О снижении экспорта в КНР заявила сегодня и Южная Корея.

В МВФ считают, что пока рано говорить о том, как повлияет коронавирус на рост глобальной экономики, но в целом настроены оптимистично.

«Мы продолжаем надеяться на то, что воздействие (коронавируса) будет иметь форму кривой в виде буквы «V»,- сказала она.- Но мы не исключаем и другого сценария. Например, кривой в виде буквы «U», при которой воздействие будет более продолжительным».

Самое пристальное внимание сейчас, конечно, приковано к работе над вакциной от уханьского вируса. По словам заместителя министра науки и технологий КНР Сюй Наньпина, клинические испытания вакцины начнутся в конце апреля.

Акции азиатских компаний в пятницу упали, что привело к бегству инвесторов в надежные активы, главным из которых остается американский доллар. Не удивительно, что валюта США выросла до трехлетнего максимума.

Смотрите данные онлайн о количестве заразившихся коронавирусом в мире, сколько умерло и поправилось на сегодня