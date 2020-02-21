Кто знает бизнес лучше бухгалтера

По данным, IDC, в 2018-м продажи принтеров достигли 630 млн долларов (рост на 6,5% по сравнению с 2017ым годом). За девять месяцев прошлого года было продано 1,5 млн устройств, что практически повторяет результат за аналогичный период 2018-го.

Всеобщая цифровизация заставила производителей принтеров и МФУ выйти на новый уровень — сейчас потребители ждут недорогих аппаратов с функционалом космического корабля. МФУ для малого и среднего бизнеса - это не только функция печати, сканирования, но и адаптация под нужды офиса, облачные технологии и гибкая экосистема. Но главное – современный принтер – должен гарантировать безопасность.

Потребители начали активно обновлять свой парк, так как новые функции принтеров позволяют значительно экономить как за счет прямых затрат на содержание офисной техники, так и за счет косвенных – облегчая труд сотрудников. За последние годы сами принтеры и МФУ сильно изменились. Эксперты подтверждают, что потребителями востребованы аппараты, функционал которых не сводится только к трем базовым китам: печать, сканирование, копирование. Устройства превращаются в систему управления документооборотом компании, которая позволяет наладить и упростить многие бизнес-процессы. Кроме того, они должны экономить ресурсы, быть простыми в обслуживании и управлении, обеспечивать безопасность информации. Крупнейшие производители стараются соответствовать этим запросам.

В конце прошлого года компания Canon, один из лидеров рынка печати, завершила обновление своей линейки лазерных принтеров и МФУ i-SENSYS. Линейки, которая легко подстраивается под нужды пользователя и, в первую очередь, рассчитана на малый и средний бизнес.

Фото: предоставлено пресс-службой Canon

Безопасность прежде всего

Все чаще производители делают особый акцент на возможностях и функциях, связанных с безопасностью устройств и документов. Любая цифра сейчас, в принципе, зациклена на устойчивости своих систем. В условиях, когда хакеры могут взломать даже электростанцию и оставить целый город без света, в этом нет ничего удивительного.

«Тотальная диджитализация - популярный тренд. Про него рассказывают практически на каждом мероприятии. Безопасная "умная" печать документов это уже must-have для всех устройств, распознавание текста документа, последующая маршрутизация и архивация документа во внутренние системы – nice to have. Canon давно и активно использует технологии, поддерживающие облачные сервисы, специализированное ПО для обеспечения безопасности данных и автоматизации процессов сканирования и интеграции в бизнес-процессы заказчика в аппаратах семейства i-SENSYS и других печатающих устройствах Canon», - рассказала «Эксперту» Мария Бондаренко, ведущий менеджер по направлению продукции «Лазерная техника» компании Canon Россия.

Безопасность МФУ, в первую очередь, актуальна для корпоративных систем. Через принтеры проходят сотни конфиденциальных документов: соглашения, отчеты о доходах, приказы и внутренние записки.

Для того чтобы весь этот массив оградить от потенциального взлома, в МФУ внедряют современные системы: карточный и биометрический доступ и даже технологии распознавания личности.

Каждому свое

Эксперты называют рынок принтеров и МФУ одним из самых сегментированных. Хотя казалось, что лазерные принтеры успешно вытеснили своих струйных братьев из офисов, между ними продолжается нешуточная борьба.

По данным Canon, тренд на лазерные устройства все-таки сохраняется, однако системно размывается усилиями всех вендоров по внедрению в офисную среду струйных технологий. У всех появились собственные линейки, активно продвигаемые в офис. В продуктовом портфолио Canon, к примеру, струйные принтеры представлены устройствами WG и MAXIFY.

Фото: предоставлено пресс-службой Canon

Что касается наполнения, то потребители ожидают от устройств расширенный функционал, но за меньшие деньги. Принтеры становятся все сложнее, однако Canon работает над кастомизацией интерфейса своих устройств под нужды пользователя, делая свое оборудование удобным в использовании для конкретного потребителя.

Обновленные черно-белые и цветные лазерные принтеры и настольные МФУ формата А4 i-SENSYS, рассчитаны на потребности малого и среднего бизнеса: максимальная энергоэффективность, снижение стоимости печати, поддержка мобильных устройств, помогает бизнесу быть эффективнее. А «библиотека приложений» позволяет каждому отдельному пользователю настроить интерфейс «под себя и свои задачи» и сгруппировать функции в соответствии с частотой их использования.

Функции безопасности в i-SENSYS тоже предусмотрены: авторизация пользователя происходит по NFC, через PIN-код или QR-код, который с экрана принтера можно считать с помощью смартфона. Кроме того, администратор может дать каждому сотруднику разный уровень доступа: например, кому-то ограничить функционал до одного копирования, используя встроенный функционал.

Фото: предоставлено пресс-службой Canon

Все новшества в устройствах i-SENSYS позволяют бизнесу получить не просто машину, а полноценного документоведа, практичного и главного безопасного помощника.