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Курс доллара пробил психологическую отметку

Москва, 21.02.2020
  • Курс доллара пробил психологическую отметку

Кирилл Кухмарь/ТАСС

Вечером в четверг курс рубля усилил снижение к доллару и евро на фоне негативной динамики валют ЕМ, которая обусловлена опасениями распространения коронавируса за пределы Китая.

Напомним, в КНР по данным на вечер четверга число заболевших коронавирусом Covid-19 составляло 74 576 человек, из них 2 118 скончались. При этом президент Академии медицинских наук Поднебесной Ван Чэнь предупредил, что смертельный недуг может стать долгосрочным заболеванием. Естественно, это в очередной раз напугало рынки, что сказалось на рисковых активах. Кроме того, интерес к риску со стороны инвесторов ослабел на позитивных данных макроэкономической статистики США.

На этом фоне курс доллара преодолел психологический уровень - 64,00 руб.  По данным на 19:00 мск курс доллара составил 64,07 руб., что на 49,75 коп. выше уровня закрытия торгов среды. Курс евро остановился на  69,21 руб., прибавив за сутки 51,25 коп.

Роман Фролов из Совкомбака отметил, что накануне торги проходили при средней активности игроков, а курс рубля просел, как к доллару, так и к евро.

«При этом поддержку национальной валюте оказывают дорожающая нефть и высокий спрос на российские активы со стороны нерезидентов. Всё это обеспечивает поступление валюты в нужных объёмах, которые, необходимы для обеспечения относительного равновесия между спросом и предложением», – подчеркнул он.

Андрей Кочетков из «Открытие Брокер» считает, что вчерашнее ослабление курса рубля объясняется усилением доллара на глобальном рынке. Эксперт напомнил, что индекс американской валюты почти вплотную приблизился к значению в 100 пунктов за счёт ослабления основных конкурентов – евро, фунта и иены.

«Более показательным является падение доходностей по казначейским обязательствам США. К середине европейских торгов доходность по 10-летним американским бумагам упала до 1,55%. Соответственно, нацвалюта хоть и обладает высокой положительной доходностью, но пока способна сопротивляться резкому ослаблению, торгуясь в относительно стабильном диапазоне», – резюмировал Кочетков.

Анна Бодрова из «Альпари» подчеркнул, что сейчас валютные площадки стоит особняком от общей истории колебаний. С одной стороны, доллар сейчас стоит на крепких позициях за счёт динамики на мировом валютном рынке. С другой стороны, у рубля нет никаких поводов для депрессии, так как сектор ОФЗ полон денег. На этой основе курс доллара вчера вырос к 64 руб. и сегодня может оставаться в коридоре 63,70-64,20 руб. Евро в краткосрочной перспективе будет торговаться в диапазоне 68,50-69,35 руб.», – предположила она.

Аналитики «Фридом Финанс» прогнозируют, что курс доллара сохранится в диапазоне 63,50-64,10 руб. Евро, по их мнению, может подняться выше 69,10-69,20 руб.

Олег Кочетков из МТС Банка ожидает, что в пятницу курс рубля будет находиться в диапазоне 63,90-64,20 в паре с долларам по 68,50-69,50 в паре к евро.

В свою очередь Григорий Жирнов из Нордеа-банка считает, что до конца недели риск-фактором для курса рубля выступит сегодняшняя публикация индексов деловой активности PMI в Евросоюзе и США.

«Если индексы окажутся хуже консенсус-прогноза, то давление на рисковые активы вновь может вернуться на глобальные площадки», – резюмировал Жирнов.

Курс доллара онлайн и последние новости о курс рубля здесь: http://www.profinance.ru/currency_usd,asp

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