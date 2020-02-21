Лукашенко пригрозил РФ переориентацией поставок продуктов на рынок КНР

Александр Лукашенко – глава белорусского государства – заявил, что местные производители продуктов питания переориентируются с рынка РФ на рынок Поднебесной. По его словам, это произойдёт, если Россельхознадзор продолжит практику ограничений в отношении них.

При этом Лукашенко пояснил, что его страна введёт торговые отношения не только с РФ, но и с государствами ЕС, а ещё больше с Китаем, передаёт РИА Новости.

«В этой связи хочу сказать господину Сергею Данкверту (глава Россельхознадзора – «Эксперт»), чтобы прекратил нас кошмарить, а то мы возьмём и просто уйдем на китайский рынок», – подчеркнул президент Белоруссии.

Ранее сообщалось, что глава российского государства Владимир Путин провёл телефонные переговоры со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко. По информации пресс-службы Кремля, лидеры двух стран обсудили вопросы взаимодействие РФ и Белоруссии в энергетической сфере, а также реализацию крупных совместных проектов.