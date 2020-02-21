Два «Калашникова» без очереди

Этот обзор избранных кинопремьер недели можно условно назвать «лебедь, рак и щука». Три более чем разноплановые, но равно выделяющиеся в своих кинематографических стихиях фильма текущего репертуара. Каждый тянет в свою сторону: на берег масскульта, в глубинные воды элитарного искусства, или же на просторы универсального кино. Но дело зрителя решить, за кем последовать.

«Калашников»

В ожидании, в день и по прошествии основного мужского праздника страны многим наверняка придется по душе байопик об изобретателе всемирно известного автоматического оружия АК-47 — Михаиле Калашникове. В 1947 году он представил версию разработанного им автомата, которую спустя два года уже пустили в производство и взяли на вооружение. В главной роли — новое дарование российского кино, Юрий Борисов («Бык», «Аванпост», «Хрусталь», «Союз Спасения»). Молодой актер медленно, но верно смещает с трона талантливого, но уж чрезмерно вездесущего Александра Петрова. Режиссером картины выступил Константин Буслов, продюсер и старший брат Петра Буслова («Бумер» и «Высоцкий. Спасибо, что живой»). Посмотрим какими — длинными или короткими — очередями в кассах кинотеатров выстрелит «Калашников».

Для кого: для любителей уроков мужества.

«Удивительное путешествие доктора Дулиттла»

Для дружного умиления в семейном кругу нет ничего лучше, чем просмотр фильма про заботливого ветеринара, непринужденно болтающего с животными. Роберт Дауни-младший в главной роли — вожделенная приманка для подростков. Как известно, английский классик Хью Лофтинг придумал доктора Дулиттла еще во время Первой мировой войны, чтобы отвлечь детей от мрачной атмосферы того времени. И получился персонаж что надо — веселый добродушный путешественник викторианской Англии, с которым интересно посещать разные страны и знакомиться с их культурой. Экранизация второй книги из лофтингской серии отправит нас в фантастическое путешествие на мифический остров, где неизбежны сильные потрясения от встреч с экзотическими жителями местной фауны. Зверушек озвучила традиционно прекрасная компания голливудских звезд — Эмма Томпсон (попугай Полинезия), Селена Гомес (жираф Бетси), Рэйф Файнс (тигр Барри), Октавия Спенсер (утка Даб-Даб) и многие другие.

Для кого: для ценителей эффектной анималистики.

«Свистуны»

Зрителям с тонким эстетическим вкусом рекомендуем не пропустить криминальную комедию от гениального и, пожалуй, самого нетипичного режиссера румынской новой волны — Корнелиу Порумбою. Напомним, что с момента выхода знаковой социальной драмы Кристиана Мунджиу «4 месяца, 3 недели и 2 дня» стартовал легендарный румынский феномен в европейском кинематографе, и вот уже почти полтора десятка лет румыны выдают на-гора одну за другой мощные картины в документально-реалистичной постсоветской манере. Завсегдатай «Особого взгляда» Каннского фестиваля и неоднократный его лауреат, Порумбою в прошлом году изменил своей самостийной поэтике и снял сугубо жанровое кино «Свистуны». Фильм попал в официальную программу 72-го Каннского фестиваля и дошел до номинации «Золотая пальмовая ветвь», но не выиграл.

Впрочем, сей факт вовсе не отменяет признания «Свистунов» восхитительным экспериментом, новым шедевром румынского кино. У Порумбою получилась остроумная и увлекательная детективная комедия о коррумпированном полицейском, который не по своей воле попадает в серьезный криминальный переплет. Он сбегает на Канары и учится тайному языку «сильбо», а попросту — художественному свисту. С помощью свиста он будет общаться с ослепительной фам фаталь в обтягивающем платье. Она станет его сообщницей, а зрители — счастливыми свидетелями феерического действа с ироничными ссылками на классические голливудские фильмы.

Для кого: для оригиналов с хорошим чувством юмора.



