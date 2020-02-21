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На Украине предложили новый вариант проведения выборов в Крыму

Москва, 21.02.2020

Киев может организовать и провести выборы в Крыму, если организовать «специальные точки» для голосования на границе полуострова, поделилась мнением член президентской партии Украины «Слуга народа» Елена Мошенец. С подобным заявлением она выступила в ходе интервью на телеканалу ATR.

При этом депутат не отрицает моменты сложности «имплементации местной власти». Также Мошенец заявила, что назвать реальные способы проведения выборов в Крыму она не может.

Напомним, Крым воссоединился с Россией с марте 2014 года по итогам всенародного референдума жителей полуострова. За вхождение в состав РФ проголосовало более 98% крымчан. Официальный Киев не признает итоги голосования, продолжая называть Крым «временно оккупированной территорией». Не признают итоги выборов ряд западных стран во главе с США. Российский президент Владимир Путин ранее заявил, что вопрос с принадлежностью Крыма закрыт раз и навсегда.

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