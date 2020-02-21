Названы самые богатые семейные кланы в мире

Эксперты составили ТОП-10 самых богатых семейных кланов в мире. Возглавляет рейтинг семья Сэма Уолтона с состоянием 190.5 млрд долл. Компанию Walmart он основал в 1962 году. С тех пор компанией управляет семья Уолтон, а Walmart превратилась в одну из крупнейших в мире.

На втором месте семья Марс (126,5 млрд долл.). Сейчас компанией управляет уже четвертое поколение семьи Марс. Напомним, Mars является производитель сладостей, который пользуются популярностью во всем мире. Замыкает тройку лидеров семейство братьев Кох, которая создала компанию Koch Industries. Состояние клана составляет 124,5 млрд долл., передаёт сетевое издание «Вести. Экономика».

Кроме того, в ТОП-10 этого рейтинга также вошли Королевская семья Саудовской Аравии Аль-Сауд, семья Вертгеймер (компания Chanel), семья Дюма (Hermès), семья Ван Дамм, Де Спелберх и Де Мевиус (Anheuser-Busch InBev), семье Берингер, Фон Баумбах (Boehringer Ingelheim), семья Амбани (Reliance Industries) и семья Каргилл и Макмиллан (Cargill).