Когда иссяк фонтан

Добыча нефти становится все более технологически сложной и энергозатратной. Еще 30 лет назад для того, чтобы добыть 100 баррелей нефти нужно было потратить энергию одного барреля нефти. Сегодня же энергии одного барреля хватает только на то, чтобы добыть всего 10 баррелей.

Средняя величина коэффициента извлечения нефти (КИН) в России составляет от 31 до 35%. Это на 10-15 п.п. меньше показателя 1990 года. В западных развитых странах КИН превышает 50%, а в отдельных случаях составляет 65-70% и при этом продолжает постепенно увеличиваться. Таких результатов позволяет достичь применение третичных методов увеличения нефтеотдачи.

Напомним, что при первичном методе используется естественная энергия пласта, когда нефть фактически фонтанирует из скважины из-за высокого давления в нем. Вторичный метод предполагает создание давления в пласте за счет закачки в него воды и газа. При третичном методе активно используются различные технологии с использованием химических реагентов, которые закачиваются в пласт и меняют физико-химические свойства нефти, нагнетание пара, инициация внутрипластового горения и так далее.

Легкодоступной нефти в мире все меньше – открытые несколько десятилетий назад месторождения истощаются, увеличение добычи на них сопряжено с увеличением затрат, новые месторождения – это в основном залежи с трудноизвлекаемыми запасами, которые находятся в малодоступных местах с отсутствующей или недостаточной инфраструктурой.

Все это – дополнительный стимул к созданию и освоению новых технологий, оборудования и материалов, позволяющих снизить стоимость как процесса добычи нефти, так и сопутствующих производств. Проблема еще и в том, что если ранее российские нефтедобывающие компании имели легкий доступ к западным продуктам, имеющим отношение к нефтедобыче, то сегодня доступ к ним ограничен.

Теперь – сами

На днях в Нижневартовске (ХМАО-Югра) состоялся III Международный молодежный научно-практический форум «Нефтяная столица». Третий, потому что первый в 2018 году проходил в Сургуте, второй – в Ханты-Мансийске. Регион ХМАО-Югра – главный нефтедобывающий регион России, на него приходится 42% российской и 5% от мировой добычи нефти. Планируется, что в мае здесь будет добыта 12-миллиардная тонна нефти.

Цель форума – развитие прикладной науки в нефтегазовой отрасли, создание площадки для обмена опытом, вовлечение молодых ученых и специалистов в проблематику ТЭК.

«Нефтяная отрасль не терпит остановок в развитии. Нефть она как ребус, обладает большими ресурсами, но не менее важно подобрать к нему ключи. Необходимо уметь эффективно ее использовать, уметь предсказывать риски, например, связанные с геополитикой. Наша задача - понять «жажду» отрасли и обеспечить этот спрос соответствующими предложениями», - подчеркнула глава ХМАО-Югры Наталья Комарова в своем выступлении на открытии форума. А затем резюмировала: «Акцентирую внимание на предложении: рассматривать Югру как опорный регион по развитию нефтегазовых компетенций для всего мира».

В рамках форума студентами, преподавателями, сотрудниками ведущих профильных вузов России было представлено несколько десятков работ, направленных на повышение эффективности нефтедобычи. Темы самые разные – от снижения утечек нефти и нефтепродуктов из трубопроводов за счет «умной» расстановки трубопроводной арматуры и методов утилизации попутного газа, до применения машинного обучения с целью вовлечения нерентабельных запасов и создания энергоустановок, работающих на водородных топливных элементах. А «звездой» пленарного заседания стал ученик 11 класса Евгений Плетт, представивший проект по использованию дополненной реальности в нефтегазовой отрасли.

В рамках форума был проведен конкурс инновационных проектов, победители которого получат от 50 до 150 тыс. рублей на дальнейшие разработки и последующее внедрение.

По словам Натальи Комаровой, ситуация, когда представленные на площадке форума идеи, затем становятся частью действующих производственных процессов, не редкость. В качестве примера она привела два проекта, которые участвовали и победили в предыдущих конкурсах. Так, Антон Шапошнев создал инструмент для расчета потенциала оптимизации добычи нефти с учётом влияния различных факторов. А Мария Зарипова разработала не имеющий аналог механизм утилизации бурового шлама без вредного воздействия на окружающую среду и получение из него строительного материала.

Как рассказал Сергей Филатов, директор департамента недропользования и природных ресурсов округа, сейчас в Югре текущий коэффициент извлечения нефти составляет 22%, отметив при этом, что проектный КИН – 38%. Именно такую долю нефти потенциально можно добыть из недр с учетом имеющихся на сегодня достижений научно-технического прогресса. Извлечение оставшихся 62% потребует применения новых технологий. Как уже было сказано, этой весной в Югре будет добыта 12-миллиардная тонна нефти. Вместе с тем, запасы региона, оцененные по имеющимся сейчас методикам с учетом доступных технологий, составляют еще 12 млрд тонн. Однако, если проектный КИН увеличивается всего на 2 п.п., это увеличивает потенциально добываемые запасы еще на один миллиард тонн. «Надо уходить от экстенсивного метода развития, когда мы пытаемся лицензировать всё больше и больше месторождений. Надо повышать качество, - считает Сергей Филатов, - Понятно, что сейчас нефть всё более сложна и всё менее фонтанирует. Но правительство ставит в приоритет те проекты, которые нацелены на технологический прорыв». Нацеливание на технологический прорыв происходит за счет налоговых льгот, которые здесь называют «налоговыми стимулами»: в компетенции региона предоставить компаниям льготы по налогу на прибыль и имущество. Размер этих налоговых стимулов Сергей Филатов оценивает в 20-30 млрд рублей, подчеркивая при этом, что на один вложенный бюджетом рубль, возвращается затем 3,6 рубля. «У нас в Югре есть положительные примеры на отдельных месторождениях, когда коэффициент процент извлечения нефти достигает значения 69%», — говорит он.