Нефть неудачно пыталась штурмовать отметку $60

Цена на нефть Brent накануне закрытия торгов не смогла преодолеть важную психологическую отметку в $60 за баррель, пишет Regnum. Торги закрылись на отметке для данной марки нефти на уровне $59,99 за баррель.

Фьючерсы за апрель Brent показали еще более низкие результаты - $59,49 за баррель.



Но по сравнению с торгами 19 февраля эталонный сорт прибавил в цене 0,63%. Сорт нефти WTI к моменту закрытия достиг цены $54,05 за баррель, подорожав на 1,05%.

Аналитики сообщают, что котировки стоимости нефти поддерживают положительные новости из Китая, где все еще продолжается эпидемия коронавируса.



Однако, нельзя не отметить, что 18 февраля число выздоровевших впервые превысило число заболевших.



Помимо этого инвесторов обнадеживают меры, которые китайские власти принимают для стабилизации экономики страны, и параллельно оценивают данные по запасам нефти в США. По статистике на неделе, которая завершилась 14 февраля, запасы "черного золота" в стране выросли на 0,4 миллиона баррелей тогда, как аналитики ожидали роста на 2,5 миллиона баррелей.

Последние новости о цене на нефть онлайн смотрите здесь: http://www.profinance.ru/chart/brent/