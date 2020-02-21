Нефть падает, золото дорожает

Стоимость золота обновила максимум с февраля 2013 года и достигла отметки 1647,7 долларов за унцию (+1,31%) к вечеру в пятницы. Некоторые эксперты убеждены, что потенциал восходящего движения драгоценного металла не исчерпан. В то же время российский рынок падает. Индекс Мосбиржи снизился на -0,61% до 3106,03 пунктов, а «долларовый» РТС опустился на -0,72% до 1524,71 пунктов.

Котировки нефти Brent идут вниз назад – до 58,22 долларов за баррель (по состоянию на 19:50 мск). Российская валюта на этом фоне более-менее стабильна – 64,03 рублей за доллар.

«Золотая лихорадка» пошла на пользу акциям «Полюса» (+3,75%) и Полиметалла» (+3,74). Среди энергетиков в плюсе «Россети» (+1,58%) и «ФСК ЕЭС» (+2,73). В банковской сфере растут акции ВТБ (+0,95%) и Сбербанка (+0,26%). Обсуждение в СМИ продажи акций второго подогревают интерес трейдеров.

Откатились назад котировки «Яндекса» (-2,56%). Давление на котировки может оказывает упавшая прибыль компании по итогам прошлого года. В минусе также акции «Интер РАО» (-2,05%), «Роснефти» (-1,84%) и «Ростелекома» (обыкновенные -0,06%, «префы» -1,99%).

В понедельник, 24 февраля на торги на Мосбирже проводиться не будут.