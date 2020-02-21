Опрос показал, как поляки относятся к Красной армии

Большинство граждан Польши испытывают чувство благодарности к воинам Красной армии за освобождение от гитлеровской оккупации в 1945 году, показали данные опроса. Несмотря на стремление современного правительства Польши принизить роль СССР в победе над фашизмом, две трети поляков благодарны Красной армии за освобождение их родины от гитлеровской оккупации, передает агентство РИА «Новости».

Опрос проводился по заказу информационного агентства и радио Sputnik с 6 по 11 февраля 2020 года. На вопрос испытывает ли респондент благодарность к воинам Красной армии за освобождение их родины от фашистских захватчиков, утвердительно ответили 65% опрошенных. 27% поляков, которым задавался подобный вопрос, ответили, что не испытывают благодарности к советским солдатам.

Исследование также показало, что две третьи респондентов знают, что именно воины Красной армии освободили 27 января 1945 года лагерь смерти Освенцим. Так на вопрос, кто освободил Освенцим, 73% опрошенных ответили - «советские войска». 15% уверены, что лагерь освободило «Войско Польское», 5% заявили, что узников освободили «США». «Армию другой страны» и Великобританию, как освободителей заключенных лагеря назвали еще по 1% польских респондентов.

Наибольший процент поляков, испытывающих благодарность к советским солдатам, составляет возрастная категория старше 65 лет (77%).