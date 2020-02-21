Государство меняет отношение к приватизации

Как заявил министр финансов Антон Силуанов, экономике нашей страны на данный момент не нужна приватизация государственных активов для пополнения бюджета. Он предлагает сосредоточиться на эффективности работы и управления государственных компаний, а не на смене их собственника.

Впрочем, министр подтвердил, что продажа активов все-таки планируется. «Да, у нас есть планы по дополнительному стимулированию приватизационных сделок - это и наш актив, так сказать, со стажем «Совкомфлот», это ряд других активов. Думаю, что можно в ряде банков посмотреть снижение доли до контрольного пакета», —сообщил он, добавив, что приватизация такого актива, как Российские железные дороги, сейчас не планируется.

Высказывая такое мнение, Антон Силуанов пояснил, что приватизацией стоит заниматься с целью более эффективного использования государственной собственности. «Нужно более активно заниматься приватизацией, но не с точки зрения бюджета, а с точки зрения перекладывания одного комплекса в более эффективный, который мы видим, что он нам даст сейчас влияние на рост экономики. И соответственно мы получим эффекты для рабочих мест, для динамики роста. В таком ключе надо рассматривать этот вопрос», — сказал он.

«Как бюджетный источник, ресурс для бюджета нам большая приватизация не нужна. Для чего нужна приватизация? Вы правильно говорите — снижать долю государства. Но еще раз повторюсь, что это чисто теоретический подход, потому что важно, как управляется этот актив», — отметил Антон Силуанов в интервью телеканалу РБК. «В конечном счете, если туда придет частник, то око частного акционера всегда хорошо бодрит менеджмент. Но это надо готовить сделку, это не один год еще для этого должен пройти», — отметил он.

Приватизация крупных активов — не всегда панацея для решения накопившихся проблем, соглашается руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. А предприниматели, активно продвигающие и решающие проблемы собственного бизнеса, не всегда смогут применить работающие модели на крупные государственные компании, долгие годы работающие по определенным законам. Вместе с тем, государство постоянно говорит об ускоренной приватизации и трансформации бизнеса.

Так, план приватизации федерального имущества на 2020-2022 годы, одобренный ранее правительством, предусматривает снижение государственной доли в «Совкомфлоте», ВТБ, Новороссийском морском торговом порту (НМТП) и Росспиртпроме. В прошлом году замминистра финансов РФ Алексей Моисеев сообщил, что кабмин рассматривает возможность допэмиссии акций ВТБ в рамках приватизации банка. Это значит, говорит аналитик, что инвесторы могут рассчитывать на заключение сделок, а государство все же снизит свою долю в компаниях.

В сегодняшней ситуации, признает главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман, приватизация с точки зрения дополнительного источника пополнения бюджета действительно уменьшает свое значение. Бюджет устойчиво исполняется с профицитом. Он составил в 2019 году 1,8% ВВП, или 1,968 трлн руб., по предварительной оценке Минфина. В 2020 году он предусмотрен в размере 0,8% ВВП или 927,6 млрд руб., согласно проекту поправок в бюджет, опубликованных 19 февраля в базе данных Госдумы.

Но с точки зрения экономики в целом приватизация — важный элемент для преодоления доминирования госсобственности и уменьшения монополизма, развития конкуренции, продолжает аналитик. Приход в капитал госкомпаний средств частных инвесторов способен стимулировать их более интенсивное развитие, нацеленность на конечного потребителя, что развивает рынки. Эффективность работы частных компаний, как правило, выше. Силуанов верно отметил, что «око частного акционера … всегда бодрит менеджмент».

Кроме того, приватизация - источник поступления внебюджетных ресурсов для значимых инвестпроектов эмитентов, интенсификации вовлечения и акционерного финансирования, и долгосрочных частных заимствований. Также важно, уверен Марк Гойхман, что выход на открытый рынок новых пакетов акций повышает капитализацию и диверсификацию российского фондового и в целом финансового рынка, развитие биржевых и внебиржевых торговых операций. Это в целом привлекает в данную сферу массу больших и мелких участников-инвесторов, включая физических лиц.