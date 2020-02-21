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Прогноз погоды: май начнётся с ураганов – синоптики рассказали о страшных катаклизмах весны

Москва, 21.02.2020
  • Прогноз погоды: май начнётся с ураганов – синоптики рассказали о страшных катаклизмах весны

Артем Геодакян/ТАСС

Глобальное потепление климата, которое уже привело в России к аномально тёплой зиме, может спровоцировать увеличение самых разнообразных природных катаклизмов и весной 2020 года. Но если в марте-2020, по прогнозу синоптиков, будет ещё холодно, в апреле – пасмурно, хмуро и дождливо, то май 2020 вероятнее всего начнётся с сильной жары и ураганов, которые могут пронестись по всей стране

Погода в мае-2020 в Москве. Точный прогноз синоптиков

В мае-2020, по прогнозу синоптиков, в Москве и Подмосковье могут прийти ураганы и штормы. Как поясняют метеорологи, такие природные катаклизмы обычно происходят в конце мая, так как ближе к началу календарного лета воздух в регионе разогревается, а в Артике остаётся холодным. Это привод к так называемой контрастности воздушных масс, из-за чего вероятность ураганов повышается в разы.

При этом в 2020 году ураганы могут прийти в Москву уже в начале месяца и быть более мощными чем обычно. Связано это с тем, что различие в воздухе между Северным морем и столичным регионом за последние годы стало сильнее.

Кроме того, синоптики обещают жителям Москвы повышенный температурный фон до плюс 27-27 и продолжительные обильные осадки. Ещё одним крайне неприятным явлением майской погоды станут перепады атмосферного давления – барическая пила, согласно долгосрочному прогнозу синоптиков, будет работать в Москве не только в первом календарном месяце весны, но и почти всё лето.

Погода на курортах Крыма в мае-2020

Последний месяц весны в Крыму – начало туристического сезона. В мае-2020 на всей территории полуострова уже будет по-летнему жарко. По прогнозу синоптиков, днем воздух будет прогревается в среднем до плюс 25.

Самая жаркая погода ожидается на западном побережье Крыма. Так, Евпатории, Саках и Севастополе воздух может прогреться до плюс 27. В Джанкое и Бахчисарае – до плюс 28-30.

Правда, в этом году настроение отдыхающим могут испортить осадки и усиление ветра. Самыми дождливыми в мае будут Симферополь, Алушта и Гурзуф. При этом шторм на море при ветре до 25 метров в секунду, по прогнозу синоптиков, ожидается в середине месяца.

Погода в мае-2020 в Сибири

Так, по прогнозу синоптиков, на большей части Сибири в последнем календарном месяце весны будет теплее обычного. Традиционно в этот период погода здесь отличается нестабильным характером, который проявляется в виде неожиданных похолоданий, являющихся следствием резкого вторжения холодного арктического воздуха, пришедшего вместе с сильным антициклоном. Согласно долгосрочному прогнозу метеорологов, в мае-2020 климатическая обстановка будет складывать иначе.

В частности, в Новосибирской области, уже в первой декаде месяца градусники на солнце будут нагреваться до плюс 25, что на 10-11 градусов выше климатической нормы. При этом почти все майские праздники пройдут под аккомпанемент сильного дождя, а также грозы. Примерно 10-12 числа возможно столкновение сразу нескольких атмосферных фронтов, что может привести к разрушительным ураганам.

По похожему сценарию будет развиваться погодная ситуация в Омской и Томской областях. Правда, дождей здесь будет меньше, а по ночам возможно понижение температурного фона даже до нуля градусов.

Не пройдут стороной природные катаклизмы и Кемеровскую область, а также Красноярский край. Здесь, по прогнозу синоптиков, непривычная для начала мая жара будет сопровождаться сильными ливнями и ураганными ветрами. Вторая половина месяца почти на всей территории Сибири ожидается более спокойной – температуры воздуха стабилизируется на отметках плюс 15-18, а осадки почти прекратятся.

Прогноз погоды на май-2020 в регионах Центрального федерального округа  

Май-2020 начнётся с ураганов и в регионах Центрального федерального округа. Синоптики предполагают, что штормовые ветра принесёт сюда активный циклон, который может сформироваться на западе. Под его влиянием, от Воронежа до Твери в первые дни месяца пройдут ливневые дожди, усилится ветер, порывы которого местами могут достигать до 30 метров в секунду.

При этом, по прогнозу синоптиков, в период с 1 по 15 мая на Европейской части России будет жарко – в дневные часы столбики термометров станут подниматься до плюс 25-27, в ночные часы – до плюс 15-17. Такая погода продержатся в центре страны как минимум до 20-х чисел последнего весеннего месяца. Однако, как предупреждают метеорологи, в отдельные дни неожиданно будет становиться холодно. Но в целом, май-2020 будет жарче своих предшественников – средний температурный фон превысит норму минимум на 7-8 градусов.   

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