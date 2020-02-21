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Производство палаток для глэмпига

Москва, 21.02.2020
70-й выпуск «Пилим по России» при поддержке журнала «Эксперт»

КОНКУРС!

Компания «Дикий дом» подарит путевку в гэмпинг на озере Сиг тому, кто в комментариях под видео укажет самое красивое и наиболее подходящее для глэмпинга место. Обязательное условие – нужно быть подписанным на канал «Пилим по России». Счастливчика выберем в начале апреля.

Героиня этого выпуска – Жанна Кира, основательница компании «Дикий дом».

Направление деятельности компании – производство палаток для глэмпинга. (Глэмпинг – разновидность кемпинга, объединяющая в себе комфорт гостиничного номера с возможностью отдыха на природе).

О компании «Дикий дом»:
Основана в 2018 году.
Годовой оборот — 140 млн рублей.
Маржинальность — 30%.
Число сотрудников — 60 человек.
Стартовый капитал — 13 млн рублей.
Город — Москва.

Подробную информацию о предложениях наших героев читайте в группах проекта «Пилим по России»:
Группа VK: https://vk.com/pilimporossii
Группа FB: https://www.facebook.com/pilim.po.rossii/
Instagram: https://www.instagram.com/grishin.pilit/

Плюсы для героев проекта:

  • поднять свою значимость и рассказать о себе на ресурсах самого влиятельного бизнес издания России
  • возможность получения прямого потребителя своей продукции через аудиторию проекта
  • возможность получения партнёров, как в части развития, тиражирования своего бизнеса, так и его развития путём взаимодействия с участниками, партнёрами и инициаторами проекта

Для участия в проекте пишите на электронную почту pilim.po.rossii@gmail.com

Подписывайтесь на канал: https://www.youtube.com/channel/UCmBTP...hKdoBigRLg?

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