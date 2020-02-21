Производство палаток для глэмпига

КОНКУРС!
Компания «Дикий дом» подарит путевку в гэмпинг на озере Сиг тому, кто в комментариях под видео укажет самое красивое и наиболее подходящее для глэмпинга место. Обязательное условие – нужно быть подписанным на канал «Пилим по России». Счастливчика выберем в начале апреля.
Героиня этого выпуска – Жанна Кира, основательница компании «Дикий дом».
Направление деятельности компании – производство палаток для глэмпинга. (Глэмпинг – разновидность кемпинга, объединяющая в себе комфорт гостиничного номера с возможностью отдыха на природе).
О компании «Дикий дом»:
Основана в 2018 году.
Годовой оборот — 140 млн рублей.
Маржинальность — 30%.
Число сотрудников — 60 человек.
Стартовый капитал — 13 млн рублей.
Город — Москва.
Подробную информацию о предложениях наших героев читайте в группах проекта «Пилим по России»:
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Плюсы для героев проекта:
Для участия в проекте пишите на электронную почту pilim.po.rossii@gmail.com
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