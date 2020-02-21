Производство палаток для глэмпига

КОНКУРС!

Компания «Дикий дом» подарит путевку в гэмпинг на озере Сиг тому, кто в комментариях под видео укажет самое красивое и наиболее подходящее для глэмпинга место. Обязательное условие – нужно быть подписанным на канал «Пилим по России». Счастливчика выберем в начале апреля.

Героиня этого выпуска – Жанна Кира, основательница компании «Дикий дом».

Направление деятельности компании – производство палаток для глэмпинга. (Глэмпинг – разновидность кемпинга, объединяющая в себе комфорт гостиничного номера с возможностью отдыха на природе).

О компании «Дикий дом»:

Основана в 2018 году.

Годовой оборот — 140 млн рублей.

Маржинальность — 30%.

Число сотрудников — 60 человек.

Стартовый капитал — 13 млн рублей.

Город — Москва.

Подробную информацию о предложениях наших героев читайте в группах проекта «Пилим по России»:

Группа VK: https://vk.com/pilimporossii

Группа FB: https://www.facebook.com/pilim.po.rossii/

Instagram: https://www.instagram.com/grishin.pilit/

Плюсы для героев проекта:

поднять свою значимость и рассказать о себе на ресурсах самого влиятельного бизнес издания России

возможность получения прямого потребителя своей продукции через аудиторию проекта

возможность получения партнёров, как в части развития, тиражирования своего бизнеса, так и его развития путём взаимодействия с участниками, партнёрами и инициаторами проекта

Для участия в проекте пишите на электронную почту pilim.po.rossii@gmail.com

Подписывайтесь на канал: https://www.youtube.com/channel/UCmBTP...hKdoBigRLg?