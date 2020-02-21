Разведка США заявляет о намерениях России помочь Трампу на выборах в 2020 году

Кремль хочет вмешаться в выборы президента США 2020 года, заявили сотрудники американских спецслужб, чьи имена не разглашаются. Высказывание прозвучало на брифинге в Палате представителей Конгресса США, пишет The New York Times.

Главная цель России – «попытаться переизбрать» Дональда Трампа, сообщил представитель разведки, который подчеркнул, что сам президент из-за подобной информации опасается, что демократы могут использовать полученную информацию против него. Также Трамп отчитал после брифинга директора национальной разведки Джозефа Магуайра за проведение встречи в Палате представителей.

Сторонники Трампа в ходе брифинга попытались возразить данным, которые получили разведслужбы о планах России по поддержке президента, напомнив, что в последнее время президент США жестко общался с Москвой, а также «укрепил европейскую безопасность». Представитель американской разведки и администрация в Белом доме отказались комментировать публикацию NYT.