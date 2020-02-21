Российские ученые выдвинули версии возникновения эпидемии коронавируса

По мнению российских вирусологов, существует две версии передачи коронавирусной инфекции от человека к человеку, пишет газета «Известия».

В первом случае, вирус могли привезти граждане Китая, при этом инфекция долгое время никак себя не проявляла. Во втором случае, эпидемия могла возникнуть из-за схожести разных видов подобного вируса, которые встречаются в природе и оказались очень близки к COVID-19.

Последняя версия российских ученых объясняет появление случаев заражения коронавирусом в западных странах и соседних с Китаем государствах.

Вирусологи также провели исследования на примере течения болезни у инфицированных в Южной Корее, отметив, что граждане этой страны заразились от прибывших из Китая с ярко выраженными симптомами коронавирусной инфекции. На этом примере можно сделать выводы, что в Южной Корее есть инфицированные люди, которые являются носителями коронавирусной инфекции, но по ряду причин их не выявляют эпидемиологические службы, рассказал глава лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

Специалист также обратил внимание на тот факт, что в Ухане не сразу оценили масштаб катастрофы и в первое время заболевшие размещались в обычных палатах без мер предосторожности. Из-за этого коронавирус быстро распространился среди пациентов с «ослабленным иммунитетом и хроническими заболеваниями», добавил Волчков. Он также считает правильными действия правительства России в плане временного ограничения въезда в страну граждан Китая.

Напомним, в конце декабря 2019 года Китай поставил ВОЗ в известность о вспышке неизвестной коронавирусной инфекции в стране. Организация признала ситуацию эпидемиологической катастрофой международного масштаба. В настоящее время число заразившихся коронавирусом превысило 70 тыс человек.



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