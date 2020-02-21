Уходить или нет из Китая?

«Не бойся медлить, бойся остановиться». Если верить этой китайской мудрости, то для российского, да и китайского бизнеса сейчас настали самые страшные времена. Китайские фабрики не работают уже два месяца и когда начнут производить товары – никто точно не знает. Но если ситуация с задержками поставок затянется еще на месяц, то российские компании, которые производят товар в Китае, начнут подсчитывать убытки: «Для нас это катастрофа, потому что у нас кредитные деньги дорогие, и мы заточены на то, чтобы продукт быстро оборачивался», — говорит Людмила Таранова, креативный директор компании Happy Baby.

Ситуация с поставками из Китая сейчас действительно непонятная, но пока искать замену Китаю в планы компаний не входит — Китай является крупнейшим мировым производителем товаров. В России на Китай приходится 36,5% импортного текстиля. И если пауза затянется, компании могут задуматься о смене производств.

По ту сторону баррикад

Когда началась пандемия, китайские фабрики не закрывались. Их сотрудникам просто запретили выходить на работу в первых числах февраля после празднования китайского Нового года. Постепенно волна карантина накрыла всю китайскую промышленность: товары не производят и не доставляют клиентам по всему миру от Chanel до малоизвестной компании где-нибудь под Краснодаром.

Нарастающие беспокойства среди компаний по всему миру подтолкнуло правительство Китая к выдачам разрешений на работу фабрик на особых условиях, связанных с соблюдением мер безопасности: на фабрике рабочему выдается маска, защитные костюмы и перчатки. В рабочих помещениях установлены картонные перегородки, чтобы сотрудники предприятия как можно меньше контактировали друг с другом. В конце рабочего дня производится обработка помещений моющими средствами. Такие условия пока что могут обеспечить только крупные предприятия. Но даже если все крупные фабрики запустят производственные процессы, клиенты свои заказы получить не смогут. Крупные фабрики зависимы от мелких производств, которые доставляли им упаковочные детали, фурнитуру, бумагу, ценники, скотч, без которых товар не сделать и не доставить заказчику: «Мне звонили с одной фабрики и сказали, что она начала работать и товар может быть произведен в срок, но его не смогут доставить, потому что нет картона для упаковки. А производители картона и другого сырья - это небольшие сдельные производства, которым никто не даст разрешение на работу», — говорит г-жа Таранова.

Кроме того, некоторые фабрики, получившие разрешение на работу оказались просто не готовы что-либо производить: после объявления карантина, все передвижения людей оказались тоже заблокированы – весь персонал, который уехал в другие города праздновать Новый год с семьями не смог вернуться обратно. В итоге, разрешение на работу есть, а производить товар некому.

Интересно, что маленькие производства находят выход из ситуации: они закрываются с семьями и сотрудниками у себя дома, и работают.

По эту сторону баррикад

Российские компании к карантину оказались случайно готовы. Они успели закупить большие объемы товара еще до Нового года: «Нам повезло, что задержки товара пришлись на китайский Новый год. Все привыкли заказывать доставку товара еще до начала праздника и в больших, чем обычно, объемах, потому что из-за праздника доставка в Новом году может задерживаться», - говорят в российских компаниях. Товара на складе хватит еще на некоторое время, но остается открытым вопрос с весенне-летней коллекцией. Год назад в это время китайские фабрики начинали работать над ее поставками. Чтобы поступить до лета в продажу коллекция должна уже сейчас отшиваться на фабриках. В конце марта товар переместиться на склады брендов, а в апреле – на продажу. «Летние линейки доставят с огромным опозданием и по факту это продукт, который уже не нужен. Сезон его продажи по полной цене, где мы больше всего можем заработать, короткий. С середины июня мы начинаем сейл на этот продукт. Мы не знаем, отказываться от этого товара или продавать и в следующем году», — говорит Людмила Таранова. На китайское производство у компании приходится 70% ассортимента.

В лучшей ситуации оказываются обувщики, у которых длинный производственный цикл — от 9 до 12 месяцев: «Заказ весенне-летней коллекции мы осуществляли еще летом прошлого года, а основные поставки из Китая были осуществлены в декабре. На текущий момент весенней ассортимент уже полностью отгружен; по летнему ассортименту отгрузки прошли на 70%», — говорит Антон Титов, генеральный директор «Обуви России».

Но большинство опрошенных компаний на вопросы «Эксперта» отвечали весьма уклончиво и сдержанно. Например, представитель пресс-службы Melon Fashion Group (Befree, Zarina, SELA) заявил о том, что предприятия в Китае, с которым сотрудничает группы, работают без перебоев, но потом уточняет: «Из-за продления новогодних каникул (речь идет о карантине – «Эксперт») фабрики действительно останавливали работу. Не скажем за всех, мы сейчас в процессе уточнения статусов по каждому производству», — говорит Юлия Бычкова, ПР-менеджер Melon Fashion Group. Сейчас на китайские заказы у компании приходится 86% ассортимента: одежда, обувь и аксессуары. Представитель Akhmadullina Dreams подтверждает, что работа китайской фабрики, на которой производится часть ассортимента, приостановлена, но 40% товаров компания производит в России, а помимо нее распределяет заказы по другим странам.

Между прочим, Китай по объемам экспорта товаров легкой промышленности в Россию в 6,5 раз больше, чем следующий за ним по значимости Бангладеш: «Мы производим коллекции в 8 странах. Хотелось бы работать с большим количеством фабрик и стран, но там ограничен ассортимент тканей и фурнитуры, а еще есть сложности с нужными мощностями и инфраструктурой, требуемыми для массового производства. Пока трудно представить индустрию без Китая, так как здесь сосредоточены все ресурсы», — говорит Юлия Бычкова.

Правда, в производстве верхней одежды Китай начинает уступать другим странам, в первую очередь Вьетнаму и, между прочим, Италии. Два года назад на китайские фабрики приходилось 61,3% всей верхней одежды, в концу прошлого года доля Китая упала до 54,2%. Тогда как Вьетнам за эти же два года нарастил свою долю в производстве верхней одежды до 54%, а Италия на 13%. Согласно отчетам ФТС, альтернативными поставщиками текстиля, одежды и обуви являются Бангладеш, Италия, Вьетнам, Турция, Беларусь, Узбекистан, Индия, Камбоджа, Индоне зия, Корея, и Пакистан.

И китайскому, и российскому бизнесу остается только ждать, когда большая часть фабрик начнет полноценно работать. Говорят, стоит ориентироваться не на обещания фабрик, они уже не сбылись, а на косвенные временные маяки: в частности, китайские школы будут закрыты до 1 марта, эту дату можно считать неким ориентиром и для работы фабрик.

Впрочем, российские предприниматели считают, что карантин продлится дольше марта. Очевидно, что многим за коронавирус придется ответить своим кошельком: «Выход один — урезать зарплаты, повышать цены. Мы выключили всю рекламу сейчас — чтобы не тратить на неё деньги и не продавать быстрее продукт. Мы уже сейчас начинаем экономить на всем», — говорит Людмила Таранова.