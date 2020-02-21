На Украине протестующие забросали камнями эвакуированных из Китая

В украинском поселке городского типа Новые Санжары Полтавской области, куда привезли эвакуированных украинцев из китайского города Ухань, местные жители построили баррикаду на дороге и подожгли ее.

Пожарным и полиции удалось потушить баррикаду и оттеснить протестующих с проезжей части. Однако местные жители забросали проезжающие автобусы камнями, разбив стекла.

В итоге при помощи нескольких сотен правоохранителей удалось разместить прибывших из Китая 45 граждан Украины, 27 иностранцев и сопровождающих их медиков в местный медицинский центр.

Ранее самолет с прилетевшими украинцами не хотели принимать Львовская, Тернопольская и Харьковская области и авиалайнер вынужден был кружить над Украиной ожидая разрешения на посадку