В Китае рассказали, когда будет остановлена эпидемия коронавируса

Как рассказал председатель комитета Госдумы, координатор группы по связям с парламентом Китая Сергей Гаврилов, в Пекине рассчитывают остановить эпидемию коронавируса к 20 марта, передает «Интерфакс». С заявлением депутат выступил после встречи с послом КНР в России Чжан Ханьхуэем.

Гаврилов рассказал, что Китай добился в последнее время больших успехов в области здравоохранения, а также прорыва в области фармакологии. Помимо этого благодаря высокой организованности, ответственности управления, КНР смогла предотвратить распространение эпидемии коронавируса, что дает им основание утверждать об остановке эпидемии к 20 марта, добавил парламентарий.

Он также сообщил, что между Россией и КНР существует предварительная договоренность о создании свободной медицинской зоны для совместных исследований методов лечения опасных заболеваний и «апробации новых методов».



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