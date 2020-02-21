В Кремле оценили возможность столкновений России и Турции в Идлибе

Дмитрий Песков – руководитель президентской пресс-службы – оценил мнение некоторых экспертов, которые опасаются прямого столкновений России и Турции в сирийском Идлибе. По словам представителя Кремля, ему очень не хотелось бы говорить о худших сценариях, но террористические группировки должны быть нейтрализованы, передаёт РИА Новости.

«Сейчас ситуация в сирийском Идлибе действительно сложная, – подчеркнул Песков. – Она вызывает у нас очень серьёзную озабоченность».

При этом представитель Кремля отметил, что эта ситуация регулярно является темой для обсуждения Москвы и Анкары.

«Поэтому сейчас не хочется говорить о худших сценариях», – резюмировал Песков.

Ранее сообщалось, что Турция пытается выйти из той ловушки, в которую она попала из-за своей радикальной позиции по Идлибу.

Эрдоган понимал, что его агрессивные планы не выйдут ему боком лишь при одном сценарии – если ему удастся «продавить» Россию, запугать ее и обеспечить ее нейтралитет в случае возможного турецко-сирийского конфликта. Поэтому турецкая сторона устроила 20 февраля российской стороне маленький тест на готовность вмешаться. Идлибские террористы при артиллерийской и, судя по всему, пехотной поддержке турецкой армии перешли в наступление на городок Найраб, и даже в какой-то момент прорвали оборону сирийской армии.

К сожалению, для Анкары, Москва в стороне не осталась и тем самым тест прошла. Российские ВКС не только отутюжили позиции боевиков (по слухам, прилетело и по турецким позициям), но и закрыли воздушное пространство Идлиба для ВВС Турции. Владимир Путин показал, что он не боится военного конфликта с Анкарой на территории Сирии, а сдавать союзников не будет.