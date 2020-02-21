В России могут увеличить налоги на старые автомобили

В следующем году в России могут значительно увеличиться налоги для автомобилей класса «Евро-3», пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на Минпромторг, который выступил с предложением кардинального увеличения базовой ставки налога.



С этим предложением выступил заместитель главы ведомства Александр Морозов 20 февраля в ходе выступления в Энгельсе на совещании по перспективам троллейбусного сообщения. Чиновник заявил, что в ближайшее время Минпромторг внесет данное предложение в Минтранс.

Депутат от комитета по транспорту и строительства Евгений Москвичев обратился к Морозову с просьбой принять предложение о запрете в России автомобилей с низким экологическим классом. По словам парламентария, необходимо отказаться от коммерческих автомашин класса «Евро-0» и «Евро-1».

«Давайте мы их в историю сдадим, им по 35–37 лет, мы покупаем, покупаем запчасти», - заявил депутат.

Если данное предложение будет одобрено, то повышение налога на старые автомобили затронет миллионы автовладельцев, поскольку только в Москве и Московской области на сегодня в эксплуатации 1,93 млн машин с неустановленным экологическим классом, а 655,7 тыс. машин являются ниже «Евро-3», приводят данные ГИБДД. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области количество машин, которые могут попасть под повышенный налог - 1,95 млн.