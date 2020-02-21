Врачи рассказали, как заранее выявить сердечный приступ

Распознать возможный сердечный приступ можно за месяц до его начала, и при этом отличить его от других заболеваний рассказал профессор Мехмад Мамедов изданию aif.ru. Медик пояснил, что развитие сердечного приступа может развиться на фоне стенокардии, которая является одной из форм ишемической болезни.

Для данного вида заболевания характерно появление приступообразных болей в области сердца на фоне плохого кровоснабжения миокарда. Главными факторами, которые провоцируют стенокардию, являются вредные привычки, а также физические и эмоциональные перегрузки. Врач отмечает, что иногда сердечный приступ может развиваться за месяц, заставляя человека чувствовать усталость, сонливость и постоянную меланхоличность. Объясняется это постоянным тонусом сосудов, что приводит к нехватке кислорода и питания для организма, добавляет Мамедов.

Постоянное сбивчивое дыхание, холод и озноб, периодическая боль за грудной клеткой – все эти симптомы являются поводом незамедлительно обратиться к врачу, рассказал специалист.