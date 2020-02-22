Глава СБР: тренера Касперовича подозревают в том, что он привёз на ЧМ допинг для Логинова

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев заявил, что итальянская полиция предполагает, что Александр Касперович – личный тренер нашего биатлониста Александра Логинова - привёз на чемпионат мира в Антхольц допинг под чужой аккредитацией. Об этом чиновник заявил в интервью РИА Новости.

«Причина проста – заявление одного из руководителей IBU о проведении проверки в сторону Александра Касперовича и Александра Логинова, как спортсмена, который ранее уже был уличен в допинге, – пояснил Драчев. – Они считают, что здесь есть какая-то связь. Обыск связан и с аккредитацией, и с допингом. Возможно, Касперович скрывается под чужой аккредитацией и привозит на чемпионат мира запрещённые препараты».

Кроме того, руководитель СБР рассказал, что в настоящее время все следственные мероприятия уже завершены, и наши спортсмены готовятся к сегодняшней эстафете.

Сам же Драчев вместе с Касперовичем и переводчиком находятся в полицейском участке.

Ранее сообщалось, что рано утром 22 февраля итальянские полицейские пришли с обыском в отель к российским биатлонистам. Об этом написал в соцсетях комментатор Дмитрий Губерниев.

«Срочно! Обыски в отеле наших биатлонистов, – подчеркнул он. – Изъят компьютер и телефон Логинова. Итальянские силовики приехали в 6 утра. Ждём развития событий».

Позже эту информацию подтвердил первый вице-президент СБР Алексей Нуждов. По его словам, полиция проводит обыски в номерах отеля, где живут биатлонисты сборной, выступающие на чемпионате мира в Антхольце. Речь идёт о номерах Евгения Гараничева, Александра Логинова, а также тренера Александра Касперовича.

«В их комнатах изымаются ноутбуки. Пока это всё, что известно», – пояснил он.

Напомним, сегодня на чемпионате мира по биатлону должна пройти мужская эстафета. За сборную РФ заявлены Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Никита Поршнев и Александр Логинов. Начало — в 16:45 мск.