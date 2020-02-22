Полиция проводит обыски в номерах российских биатлонистов в Антхольце

Рано утром 22 февраля итальянские полицейские пришли с обыском в отель к российским биатлонистам. Об этом написал в соцсетях комментатор Дмитрий Губерниев.

«Срочно! Обыски в отеле наших биатлонистов, – подчеркнул он. – Изъят компьютер и телефон Логинова. Итальянские силовики приехали в 6 утра. Ждём развития событий».

Позже эту информацию подтвердил первый вице-президент СБР Алексей Нуждов. По его словам, полиция проводит обыски в номерах отеля, где живут биатлонисты сборной, выступающие на чемпионате мира в Антхольце. Речь идёт о номерах Евгения Гараничева, Александра Логинова, а также тренера Александра Касперовича.

«В их комнатах изымаются ноутбуки. Пока это всё, что известно», – пояснил он.

Напомним, сегодня на чемпионате мира по биатлону должна пройти мужская эстафета. За сборную РФ заявлены Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Никита Поршнев и Александр Логинов. Начало — в 16:45 мск.

На данный момент в копилке российской команды две медали — одна золотая и одна бронзовая. Обе награды выиграл Логинов. Это вызвало целую бурю негативных эмоций со стороны его зарубежных соперников и западных СМИ, которые усомнились в честности побед Александра.