Прогноз погоды: синоптики предупредили о резком ухудшении погоды и возвращении зимы

Зимняя погода возвращается в Россию. После аномально тёплых декабря и января, а также затянувшейся оттепели в феврале, в ближайшие дни на большую часть Русской равнины вернётся климатическая зима морозами, снегопадами, вьюгой и шквалистыми ветрами.

Погода в Москве на неделю

Из-за мощного циклона погода в столичном регионе уже испортилась. Минувшей ночью температура опустилась ниже нуля, а Москву засыпало снегом. При этом ещё накануне в регионе снег почти растаял – аномально высокий температурный фон «съел» те остатки снежного покрова, которые можно было увидеть в укромных уголках.

Но во второй половине этой ночи с запада и северо-запада к столичному региону подошёл атмосферный фронт, а вместе с ним зона осадков в виде снега. Поэтому утро праздничного дня встретило москвичей и гостей столицы белым покрывалом. Всего за ночь высота снежного покрова подросла на 3 см. В понедельник, 24 февраля, по прогнозу синоптиков, циклон продолжит свой путь на восток, и столица «окажется в его тыловой части».

Как предполагают метеорологи, ветер и осадки ослабнут, зато прогнозируется снижение температуры и гололедица. В ночное время столбики термометров опустятся до минус 2-4 градуса. Во вторник, 25 февраля в Москве ожидается солнечная погода, а снегопады прекратятся. Ожидается, что они вернутся в столицу в четверг. А в пятницу, 28 февраля снова подморозит. По прогнозу синоптиков, днём будет минус 1-3, после полуночи выпадет небольшой снег, а градусники покажут минус 2-4.

В субботу, 1 марта и в воскресенье, 2 марта, по прогнозу синоптиков, ожидается переменная облачность, осадков не будет, но вновь усилиться ветер, который при температуре около нуля градусов создаст ощущение колючих морозов.

Погода на 7 дней в СПб и Северо-Западном федеральном округе

По прогнозу синоптиков, зимняя погода вернётся и в Санкт-Петербург. Здесь пока плюс 5 и идёт дождь. Но уже в ночь на вторник, 25 февраля подморозит до минус 2, пойдёт снег, усилится ветер. Самый сильный снегопад, по прогнозу синоптиков, ожидается в Северной столице в среду, 26 февраля. Тогда же днём воздух остынет до минус 3. Такая погода продержится до конца недели. При этом в ночные часы столбики термометров местами будут опускаться до минус 5.

Снежная метель накроет на предстоящей неделе Вологду. Как предупреждают метеорологи, в конце февраля здесь может выпасть до 50% от месячной нормы осадков. Кроме того, будет холодно. Особенно в ночные часы, когда воздух станет остывать до минус 6-8.

Но самое чувствительное похолодание, по прогнозу синоптиков, ожидает жителей Мурманской области. Здесь, как и в других регионах Северо-Западного федерального округа пока весенняя оттепель. Но, как предупреждают синоптики, климатическая зима сюда вернётся с морозами до минус 13-15. В частности, в Мурманске, начиная со среды 26 февраля и до конца недели даже в дневные часы ожидается минус 10-12. На востоке области при шквалистом ветре с порывами до 20-25 метров в секунду воздух местами будет остывать до минус 16-18.

Прогноз погоды на 7 дней на Урале

По прогнозу синоптиков, на предстоящей неделе ухудшится погодная обстановка в регионах Урала. Так, 24 февраля очередной циклонического атмосферный фронт, центр которого будет находиться над восточной частью Баренцева моря, распространится до Каспия, охватив и Южный Урал.

Под его влиянием, в Челябинске и Магнитогорске выпадут обильные осадки в виде снега, поднимется сильный ветер, который приведёт к заносам на дорогах. В ночные часы в начале недели будет подмораживать до минус 10. Днём температурный фон будет более комфортным – от минус 2 до плюс 1.

26 и 27 февраля, почти на всей территории Урала ожидается мощный снегопад, порывистый ветер, метель, гололедица. В первые выходные марта климатическая ситуация на Урале успокоится, осадки прекратятся, ветра почти не будет, а воздух прогреется до плюс 1.