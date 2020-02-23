В Кремле заявили о невыполнении Турцией сочинских соглашений по Сирии

Руководитель пресс-службы президента РФ Дмитрий Песков обвинил Турцию в невыполнении сочинских соглашений по Сирии. По словам представителя Кремля, в документах, которые ещё более года назад подписали Владимир Путин и Реджеп Эрдоган, речь шла о том, что Турция должна гарантировать разведение и вывод тяжёлых вооружений из демилитаризованной зоны в сирийском Идлибе, передаёт РИА Новости.

Но, как подчеркнул Песков, террористы продолжают оставаться там и получают от Анкары военную поддержку в виде боеприпасов, амуниции, военной техники.

«Считаю, что это недопустимо и является грубым нарушением сочинских соглашений», – резюмировал пресс-секретарь президента РФ, добавив, что согласование даты проведения саммита Россия-Турции-ФРГ-Франции по Сирии пока продолжается.

Ранее сообщалось, что 21 февраля президент РФ Владимир Путин и его коллега из Турции Режеп Эрдоган провели телефонные переговоры. Согласно информации, которую распространила пресс-служба турецкого лидера, в ходе состоявшейся беседы Эрдоган заявил о необходимости сдерживания режима Башара Асада и предотвращения гуманитарной катастрофы в Идлибе