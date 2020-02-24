Кинеэстетическая инженерия советского авангарда

Настоящую смычку науки и искусства устроили в петербургском «Манеже». Там открылась выставка «Лаборатория будущего. Кинетическое искусство в России». Плод совместных усилий петербургских устроителей и московских кураторов (проект создан вместе с Третьяковской галереей) обещает стать очередным блокбастером в выставочной жизни города: в отличие от Москвы, подобных выставок в северной столице было ничтожно мало. А тут такой впечатляющий масштаб: 400 работ более ста художников-кинетиков рассредоточены в огромном двухэтажном пространстве бывшего конногвардейского манежа.

Концепция выставки незамысловата, цель ее прежде всего просветительская — продемонстрировать русское кинетическое искусство 1960–1970-х годов в его исторической перспективе, начиная от авангарда начала ХХ века до нынешнего века цифровизации. Не тот случай, когда, пройдясь по залам галереи, вы воскликнете «как же это красиво!». Здесь не эстетика, здесь кинетика важнее.

Суть показываемого в «Манеже» искусства — эксперименты, помещающие инженерные расчеты в иррациональное поле образного мышления. Изменчивость и нестабильность бытия художники пытаются воплотить в виде динамических произведений, тем самым генерируя альтернативные версии реальности или различные модели будущего. При этом, нацелены они на вполне практические нужды: кинетики воплощали и воплощают свои творческие замыслы в сферах дизайна, архитектуры, градостроительства, организации окружающей среды.

Открывает выставку огромная инсталляция «Начало» — спираль, закрученная словно планетная орбита: пересекающиеся нити удерживают всю конструкцию в статическом состоянии. Художник Анатолий Волгин (нынче известный протоиерей) создал макет этой скульптуры еще в 1967 году, и специально для этой выставки его последователи смастерили объект в натуральную величину.

Основу экспозиции составляют работы кинетиков 1960–1970-х, московской группы «Движение», казанского КБ «Прометей» и героев легендарного журнала «Знание — сила». Из больших имен — Лев Нусберг, Вячеслав Колейчук, Юрий Соболев, Франциско Инфанте-Арана, остальные — рангом пониже. Перед зрителями предстают мобили, самонапряженные конструкции, трансформирующиеся скульптуры, оптическая живопись, коллажи, графика, интерактивные объекты, видео-проекции, звуковые и световые инсталляции. Экспозиция разбита на четыре тематических раздела: «Лаборатория зрения», «Лаборатория искусствометрии», «Лаборатория среды» и «Лаборатория синестезии».

Самое привлекательное в этом инженерном царстве гармонии — интерактивность большинства экспонатов: всё можно потрогать, покрутить, подвигать, постучать по трубам, послушать радиоволны, реагирующие на взмах руки, или же войти в поле лазерных лучей, которые под действием ваших движений генерируют потусторонние звуки. «Научную» атмосферу в Манеже поддерживают молодые «лаборанты» в белых халатах, прогуливающиеся по всем залам и объясняющие посетителям, что к чему. В какой-то момент может даже почудиться, что вы один из статистов научно-фантастического фильма или участник дня открытых дверей НИИ из романов Стругацких. Подобные фантазии, полагаю, здесь только приветствуются. А вот гуманитариям, которым, на выставке покажется скучновато, на помощь придут сопроводительные тексты по истории кинетизма как направления искусства. Впрочем, лучший метод посещения «Лаборатории будущего» — забыть о текстах и по-детски беззаветно поиграть со всеми местными аттракционами, пропустив вперед тех, кому притворяться детьми и не нужно.