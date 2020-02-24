Порошенко принудительно доставят на допрос

Печерский суд города Киева разрешил Государственному бюро расследований (ГБР) осуществить принудительный привод экс-президента Украины Петра Порошенко на допрос 28 февраля 2020 года. Порошенко, пользуясь депутатской неприкосновенностью, неоднократно уклонялся от допросов в ГБР, но с 1 января 2020 года вступили в силу изменения украинской Конституции отменяющие неприкосновенность депутатов Верховной Рады Украины.

Ранее следователь ГБР Олег Корецкий Государственного бюро заявлял о неявке на допрос экс-президента Украины Петра Порошенко и о возможности его принудительного привода. ГБР расследует 13 уголовных дел, в которых фигурирует Порошенко.