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Прогноз погоды: в марте-2020 погода очень удивит

Москва, 24.02.2020
  • Прогноз погоды: в марте-2020 погода очень удивит

EPA/MAXIM SHIPENKOV/ТАСС

Зима-2019/2020 подходит к концу, если это можно назвать "Зимой в России". И поэтому прогнозов относительно предстоящей весны в России сейчас в избытке – метеорологи наперебой рассказывают, какая погода ждёт жителей Русской равнины в ближайшие месяцы. При этом почти все синоптики сходятся во мнении, что в марте-2020 всех нас ждёт немало климатических сюрпризов. 

Погода в Москве в марте-2020

Так, в марте удивит погода жителей Москвы и гостей российской столицы. Согласно данным метеорологов, первый календарный месяц весны будет богат на различные природные катаклизмы. В частности, весь март в регионе будут идти проливные дожди, которые при средней месячной температуре воздуха, которая составит от нуля до плюс 2, станут периодически переходить то в мокрый снег, то в ледяной дождь. Как предполагают метеорологи, общее количество осадков в марте составит примерно 50-60 мм, что сразу почти на 60% выше нормы.

Начало месяца, по прогнозу синоптиков, в регионе будет холодным, что также станет сюрпризом для москвичей. И если днём воздух будет местами прогреваться до плюс 1, то в ночные часы столбики термометров станут опускаться до зимних минус 11-13, а в Подмосковье и вовсе до 15 градусов ниже нуля.

Во второй половине месяца погода в регионе наконец-то станет больше напоминать весеннюю. Несмотря на сильные осадки и северный ветер, порывы которого в отдельные сутки будут достигать 14-17 метров в секунду, градусники покажут плюс 7-12 днём и плюс 4-6 – ночью.

В последней декаде марта синоптики прогнозируют нестабильную погоду с осадками и температурными качелями – днём от плюс 4-5 и до минус 8-10 – ночью. При этом в самом конце марта вновь существенно потеплеет, а погодные градусники в светлое время суток ниже плюс 10 показывать не будут.

Погода в марте-2020 в СПб

Ранее синоптики обещали в начале марта зимнюю погоду в Санкт-Петербурге. В частности, некоторые метеорологические службы предполагали, что в период с 1 по 10 марта Северную столицу завалит снегом, а воздух будут остывать до минус 4-6. Согласно последним данным синоптиков, в начале месяца в СПб действительно выпадет снег, но обильного снегопада точно не будет. Да и температурный фон ожидается вполне приемлемым – даже после полуночи прогнозируется всего от нуля до минус 2. Днём же на солнце воздух будет прогреваться до плюс 3-4, что очень удивит жителей города на Неве.

Временно возвращение зимы прогнозируется в Петербурге примерно 10-12 марта, когда атмосферный фронт из Арктики понизит температуру до минус 10. В середине месяца, по данным метеорологов, возможны осадки в виде дождя и мокрого снега. При этом будет ещё холодно – днём ожидается минус 2-5, ночью – минус 8-10. В 20-х числах марта прогнозируется постоянная смена морозной погоды и оттепелей, из-за чего на дорогах, прежде всего, рано утром будет скользко.

Прогноз погоды на март-2020 в Крыму

Многие наши соотечественники планируют в марте посетить Крым, который как известно, прекрасен в любое время года. И даже в марте, который традиционного для полуострова, очень пасмурный и дождливый, погода в этом году может удивить свой комфортностью.

По прогнозу синоптиков, средняя месячная температура в первом календарном месяце этого года составит плюс 7-8, что на 4-5 градусов теплее обычного. Без осадков, конечно, не обойдётся, но продолжительные и обильными они, как обещают метеорологи, всё-таки в этом марте не будут. 

При этом начало месяца и вовсе ожидается сухим и солнечным, а в дневные часы на южном побережье Крыма столбики термометров будут подниматься на солнце до плюс 15. В море, которое будет ещё очень холодным, искупаться пока не получиться, но принимать солнечные ванны уже вполне возможно. Как обещают синоптики, самая комфортная климатическая обстановка в первой декаде марта прогнозируется в Ялте, Гурзуфе и Евпатории. Ещё теплее, по прогнозу метеорологов, в период с 1 по 10 марта будет в Бахчисарае. Но здесь ожидаются осадки и мало солнечных дней.

К середине марта почти на всей территории полуостра местами будут иди кратковременные дожди, зато дневной температурный фон порадуют почти апрельскими показателями – плюс 17-20. 

В 20-х числах марта в Крыму возможен дождь, но по-прежнему будет тепло. Ожидается, что в светлое время погодные градусники покажут плюс 15-17 градусов. А вот ночью может подняться ветер, а воздух остынет до плюс 5-7.

В конце месяца погода опять удивит крымчан и многочисленных туристов, но уже с неприятной стороны. По прогнозу синоптиков, частота выпадения осадков увеличится, также станет очень ветрено, температура понизится до плюс 4-6, а ночью при затоках холодного воздуха возможны даже заморозки.

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