Зачем Трампу нужен мир между Москвой и Киевом

Президент США объявил 23 февраля, что выступает за нормализацию российско-украинских отношений: «Если они сблизятся и договорятся, то это, как по мне, будет прекрасной новостью для всего мира», — предсказал американский президент.

Как замечает председатель Комитета по международным делам Совета Федерации Константин Косачев, Трамп тут не лукавит, поскольку «в отличие от его внутренних оппонентов, для Трампа это не центральный конфликт». И действительно, если для русофобов и/или глобалистов сдерживание России (в том числе и за счет благополучия и безопасности украинского государства) является идеей фикс, то у Трампа в списке врагов другие страны. Иран, отчасти Китай – то есть те, кто, по его мнению, бросает глобальный вызов американским интересам.

Сейчас, когда «русское дело» в США заглохло и Трампу не нужно демонстрировать для внутреннего потребления свою готовность сдерживать Москву, он готов заняться деэскалацией российско-американских отношений. А поскольку 90% всех реальных противоречий между Москвой и Вашингтоном связаны с постсоветским пространством, где главным шипом является Украина, Трамп выступает с призывом к Киеву идти на диалог с Кремлем. Наконец, американский президент совмещает полезное с приятным: «Украинский вопрос во внешней политике США есть изобретение Обамы и в целом демократов, а Трамп мимо его наследия пройти, не пнув его в очередной раз, никак не может», — пояснял российский политолог Евгений Сатановский.

Непосредственно после слов президента США мало что изменится. Москва вряд ли видит для себя возможность крупных шагов навстречу Киеву. Хотя тема смены политики в отношении Украины звучит в политических кругах и, как будто, подтверждается кадровыми решениями. В Киеве тоже, между прочим, не будут брать под козырек. «Почти все сложности в отношениях между Россией и Украиной инспирированы извне, и преодолеваться могут, только если внешний фактор будет работать не на продолжение конфронтации, а на поиск путей сближения. Перестаньте поддерживать “партию войны” на Украине, и конфликт сам прекратится», — уверен Константин Косачев (его цитирует портал Ukraina.ru). Но такой подход недооценивает всю сложность внутриукраинских реалий. У «партии войны» достаточно пассионарных сторонников внутри Украины, которые способны блокировать попытки пойти на сближение с Россией. Ожидать же прямого давления на Киев извне с целью его сближения с Россией не очень реалистично.

Президент США своим заявлением дал понять, скорее всего, максимум того, что мог. С российской точки зрения это можно рассматривать как вполне приемлемое заявление, так как чаще всего на Западе требуют не обоюдного сближения, а уступок России по отношению к Украине. Трампу выгоднее поднимать украинскую тему в ином ключе, и не на внешней, а на внутренней арене, активно эксплуатируя тему украинской коррупции в рамках своей линии по дискредитации Джозефа Байдена. Конфликтность отношений Украины и России при этом целесообразно представлять не особо значимой, что он и делает.

Во внешней же политике он заявлял о желательности достижения хороших отношений с Россией с самого начала. В рамках предвыборной кампании сделать это уже нелегко. Но можно по крайней мере обозначить способность быть последовательным и не отказываться от намерений.