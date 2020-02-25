Двое россиян находятся в отеле на Канарах, где выявили новые случаи коронавируса

В отеле на Тенерифе Канарских островов, где зафиксирован новый случай заражения коронавирусом, проживают супруги из России, передает РИА «Новости». Уточняется, что с россиянами установило связь посольство РФ в Испании. Уточняется, что коронавирус выявлен у итальянца, который приехал на Тенерифе для отдыха. Мужчина был тут же помещен под карантин и в настоящее время находится под санитарным контролем. Также сразу была изолирована супруга заболевшего, у которой позже был обнаружен коронавирус, рассказал РИА «Новости» источник из совета по здравоохранению правительства Канарских островов. Испанские правоохранители поместили под карантин не менее тысячи постояльцев отеля.

Как сообщает российское посольство в Испании на своей странице в Твиттер, «консульский отдел на Канарских островах держат вопрос связи с россиянами на контроле». Также в дипмиссии подтвердили, что местные власти делают все возможное в плане мер санитарно-карантинного характера.

25 февраля также сообщается о подтвержденном случае коронавируса в Каталонии. Болезнь обнаружена у женщины недавно вернувшийся из Италии.