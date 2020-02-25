Эксперты выяснили, как часто и чем болеют представители разных профессий

Аналитики крупнейшей российской компании интернет-рекрутмента HeadHunter по заказу российского Минздрава выяснили, как часто и чем болеют представители разных профессий.

Согласно исследованию, чаще всего болеют сотрудники IT-сферы, которые прежде всего страдают от гриппа и ОРВИ. На втором месте этого рейтинга учителя и медики, которые также в основном берут больничные листы из-за тех же недугов.

Кроме того, врачи болеют чаще других сердечно-сосудистыми заболеваниями. Из-за проблем с сердцем и повышенным артериальным давлением вынуждены пропускать работу и педагоги.

Проблемы с опорно-двигательным аппаратом испытывают сотрудники IT-сферы, работники государственных учреждений и опять-таки медики. Они же среди лидеров по заболеваниям ЖКТ.