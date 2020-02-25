Saudi Aramco инвестирует 110 млрд долларов в разработку газового месторождения

Для увеличения внутреннего предложения спроса газа и сокращения сжигания нефти на электростанциях компания Saudi Aramco, по словам исполнительного директора Амина Нассера, запустила в понедельник крупный проект по добыче сланцевого газа.

Совсем недавно, каких-то шесть лет назад Саудовская Аравия пыталась разорить при помощи снижения цен на нефть сланцевый сектор в США, но потерпела неудачу. Сейчас королевство решило пойти по американскому пути, который начался с добычи сланцевого газа. Aramco объявила о начале 110-миллиардной разработки газового месторождения Джафура.

Если компания выполнит поставленные задачи по разработке месторождения, то КСА станет к 2030 году третьим производителем газа в мире после США и России. Нассер подчеркнул, что саудовские инженеры внесли изменения в технологию фрекинга и будут использовать вместо пресной морскую воду. Так что недостатка воды несмотря на то, что месторождение находится в одноименной пустыне, не будет.

Aramco пробурила за последние шесть лет на Джафуре 150 скважин. В этом саудовцам помогали крупнейшие нефтесервисные компании планеты Schlumberger, Halliburton Co. и Baker Hughes Co. Aramco проведет тендер на разработку месторождения. Так что не исключено участие в проекте и других фирм.

Сланцевая добыча углеводородов развита главным образом в Соединенных Штатах по разным причинам. Это и отсутствие необходимых сложных технологий, и дефицит воды и других материалов, которых требуется очень много; и слабое развитие инфраструктуры, и близость к крупным населенным пунктам, и так далее.

Месторождение Джафура находится недалеко от побережья Персидского залива, так что проблем с морской водой быть не должно. Кроме этого, Джафура находится недалеко от крупнейшего на планете месторождения нефти Гавар, что означает наличие развитой энергетической инфраструктуры. Найдены неподалеку и залежи песка, необходимого для фрекинга.

Проект поможет королевству снизить сжигание в среднем 800 тыс. баррелей нефти и топлива в день для производства электроэнергии. Это, в свою очередь, позволит увеличить экспорт нефти, не наращивая добычу, а также уменьшит выбросы вредных веществ в атмосферу. При этом, объяснил Нассер, приоритет будет за удовлетворением внутреннего спроса. О том, что газ с Джафуры будет использоваться главным образом внутри королевства говорится в указе, подписанном кронпринцем Мохаммедом в пятницу.

Благодаря джафурскому газу Саудовская Аравия может стать и газовым экспортером, считает Нассер. Скорее всего газ будет поставляться в соседние страны по трубам, поскольку это дешевле строительства дорогих терминалов для сжиженного газа.

«Как только мы удовлетворим внутренний спрос на газ,- подчеркнул Амин Нассер,- мы начнем его экспортировать».

В Эр-Рияде очень серьезно относятся к перспективе поставок газа соседям, потому что это ослабит их зависимость от катарского газа. Напомним, КСА, ОАЭ и Бахрейн разорвали политические, торговые и транспортные связи с Катаром в 2017 году, обвинив его в поддержке терроризма. ОАЭ, например, ежедневно покупает у Катара 2 млрд кубометров газа при помощи газопровода «Дельфин».

Aramco планирует вложить в разработку месторождения Джафура, запасы которого оцениваются в 5,663 трлн м³, 110 млрд долларов. Предполагается начать добычу газа в начале 2024 года. К 2036 г. планируется довести добычу газа приблизительно до 63 млн кубометров товарного газа в день, что эквивалентно 12 млн кубометров этана.

Кроме газа, планируется добывать ежедневно приблизительно 550 тыс. баррелей газового конденсата. Это почти на 50% выше нынешнего показателя, немногим превышающего 1 млн бар./сутки.