Германия напугана вспышкой коронавируса в Италии

В Германии опасаются осложнения экономической ситуации, а также роста числа заразившихся коронавирусом, заявил министр здравоохранения страны Йенс Шпан. Настороженность вызывают новости из Италии, где число заболевших новой инфекцией выросло до 229 человек, передает Deutsche Welle.

«Эпидемия коронавируса достигла Европы, в этой связи нужно готовится к распространению болезни в Германии», - цитирует издание Шпана. Он уверен, что «динамика ситуации – крайне высокая». На сегодня в ФРГ зафиксировано 16 случаев заражения коронавирусом. Отмечается, что заболевшие ранее контактировали с передатчиками вируса. Также министр отметил, что продолжается отработка контактов уже инфицированных граждан.

Шпан отметил, что в случае роста числа заболевших, ситуация в Германии перейдет в «следующую фазу», когда необходимо будет инструктировать население. Также Шпан не исключает в качестве борьбы с эпидемией возможности запрета на въезд в некоторые города Германии и отмены крупных мероприятий.

Министра не поддержал руководитель немецкого Института имени Роберта Коха, который сомневается, что ситуация дойдет в Германии до необходимости изолировать целые города.

Смотрите последние новости и данные о количестве заболевших и умерших от коронавируса в Италии и в мире на графике онлайн, в режиме реального времени.