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Индекс РТС рухнул ниже 1500 пунктов на фоне коронавируса в Европе

Москва, 25.02.2020

«Долларовый» РТС упал ниже 1500 пунктов впервые с 10 декабря 2019 года.

Сессию рынок закончил на минорной ноте, лишь две компании пробились в лидеры роста. Стоимость золота и нефти Brent снижается, рубль слабеет. По мнению экспертов, на цены на нефть влияет вспышка коронавируса в Европе – в Италии, а также появление первых заболевших в ряде европейских стран.

К концу сессии во вторник индекс Мосбиржи снизился на -3,33% до 3002,68 пунктов, а «долларовый» РТС опустился на -5,16% до 1446,11 пунктов. Котировки нефти Brent достигли – до 55,65 долларов за баррель (по состоянию на 19:30 мск).

Курс доллара ушел до 65,34 рублей за доллар.

Больше всех просели акции «Яндекса» (-7,90%) на фоне новостей об уходе из компании гендиректора и управляющего директор «Яндекс.Еды», а также несмотря на планы «Яндекса» разместить конвертируемые бонды на $1,25 млрд. Рынок отреагировал негативно на намерение «ФСК ЕЭС» (-6,67%) объеденится с материнской  «Россети».  На фоне слабой по итогам 2019 года отчетности вниз пошли акции «Ленты» (-2,86%). Также в минусе «Русал» (-5,75%), «Аэрофлот» (-5,23%), «Интер РАО» (-4,54%).

Рост показали «САФМАР» (+1,09%) и «Полюс» (+3,20%), производитель крепкого алкоголя в России «Белуга» (+0,73%).

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