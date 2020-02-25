Курс доллара: падение рубля будет продолжаться

Минувшую неделю курс рубля завершил снижением к курсам доллара и евро. Так, вечером 21 февраля на вечерних торгах Московской биржи, курс доллара составил 64,22 руб., что на 1,5 коп. выше уровня закрытия четверга. Евро укрепился сильнее, составив 69,70 руб., подорожав на 48,25 коп.

Елизавета Наумова из Альфа-банка считает, что курс рубля упал к доллару и евро перед длинными выходными на фоне очередного ухудшения настроений участников рынков, которое связано с ожиданием негативного влияния коронавируса на прогнозные показатели китайской экономки.

«Как известно, от экономики Поднебесной во многом зависит глобальная экономика, – пояснила эксперт. – Наиболее сильно на рынки повлияло заявление компании Apple об ожидаемом уменьшении снижения продаж из-за сбоев в КНР. Также инвесторы продолжают находиться под влиянием ускоренного числа новых случаев заражения за пределами Китая. В том числе и в Европе. В частности, внезапный скачок смертей от коронавируса зафиксирован в Италии. Естественно, всё это вызывает новые опасения, и рынки начинают закладывать более разрушительные последствия эпидемии на глобальную экономику», – подчеркнула Наумова.

Кроме того, она отметила, что сейчас уход от рисковых активов наблюдается не только в рубле, но и других валютах Emergency Market.

«Негативное влияние на рубль в конце недели также оказали длинные выходные в России, на которые инвесторы предпочитают выходить без открытых позиций в риске. Если же говорить о том, что ждёт валютные рынки на начавшейся недели, то никаких серьёзных экономических драйверов, в том числе и из Китая, что сулит некоторое облегчение рискованным активам, в том числе и для рубля. Они могут оказать сильное влияние на волатильность в случае резкого расхождения с прогнозами», – резюмировала она.

Юрий Кравченко из ИК «Велес Кравченко» также считает, что угроза негативного воздействия коронавируса на глобальную экономику продолжит тревожить инвесторов.

«После того, как свою обеспокоенность в отношении замедления темпов экономического роста из-за смертельной эпидемии отметили все основные мировые регуляторы, о негативных последствиях для финансовых показателей сразу же заявили почти все крупные мировые компании», – подчеркнул он.

Кроме того, эксперт отметил, что против риска играют и вышедшие негативные данные о падении розничных продаж автомобилей в Поднебесной в первой половине февраля.

«В результате доллар вновь почувствовал себя уверенно почти на всех валютных площадках развивающихся рынков. При этом ещё недавно конвертация валюты сдерживала продвижение доллара в сторону 64 руб. даже в период общего негатива. Но уже к концу недели большинство экспортеров собрало необходимый им объём рублевых средств, и лишившись поддержки со стороны налогового фактора, рубль легко перешагнул психологическую отметку в 64,00 руб., а на этой неделе вероятнее всего продолжит ослабление», – полагает Кравченко.

Андрей Кочетков из «Открытие брокер» считает, что рубль, как и другие рисковые активы, находится под давлением.

«Но если говорить о цифрах, то текущий курс рубля находится на значениях первой половины осени 2019 года. Частичную стабилизацию курса обеспечивает золото, которое занимает более 20% в международных резервах нашей страны», – отметил он.

По мнению эксперта, в среднесрочной перспективе с развитием негативных настроений торги перейдут в диапазон 64,50-67,00 за доллар. На этой же неделе доллар будет торговаться в диапазоне 64,50-65,50 руб. а евро – 69,60-70,20 руб.

В свою очередь Олег Богданов из QBF предположил, что рубль продолжит падать к курсу доллара и может подойти к психологическому уровню в 65,00 руб., а затем и 67,00 руб.

«Даже несмотря на налоговый период, ослабление рубля продолжится. Мой прогноз уже сегодня-завтра нацвалюта выйдет в район выше 65,00 руб. Основные причины слабости рубля – растущие риски, связанные с эпидемией китайского коронавируса и геополитическими осложнениями», – предположил эксперт, добавив, что по мере ухудшения обстановки из-за распространения коронавируса, падение национальной валюты будет усиливаться и к концу следующей недели рубль может провалиться к отметке в 67,00.



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